Granma elogia a Corea del Norte y llueven críticas de los cubanos

El periódico Granma publicó un comentario elogiando a Corea del Norte, con motivo del 73 aniversario de su fundación que contradice la política antinuclear del gobernante partido comunista y provocó críticas de los lectores debido al ocultamiento de violaciones de derechos humanos en el país asiático.

"Una realidad que niega el poder mediático occidental", es el título del elogioso texto que culpa a la hegemonía mediática de Occidente de la mala opinión pública sobre la dictadura más antigua del mundo.

Granma califica de "sereno y sostenible" el poder nuclear norcoreano, que ha permitido construir un muro de contención ante amenazas militares, además de desarrollar su economía, y atender los problemas sociales de la educación, la salud y el trabajo.

Afirmación que contradice la política oficial cubana, contraria al uso de la energía nuclear con fines bélicos y que obvia las numerosas denuncias internacionales sobre el carácter liberticida del régimen de Pyongyang, violador de derechos humanos y las hambrunas regulares que padece la población, paliadas parcialmente por donaciones de Corea del Sur, China, el PMA y la FAO, entre otros organismos mundiales.

En 2018, la embajadora ante la ONU, Anayansi Rodríguez, ratificó el Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares; gesto que el propio Granma glosó asegurando que Cuba se ponía a la "vanguardia en el rechazo a esas tecnologías bélicas, cuyo uso podría conllevar al fin de la especie humana".

En 2019, Corea del Norte redujo la ingesta de sus ciudadanos a 300 gramos diarios de alimentos, debido a la sequía más intensa de la última década, que provocó hambruna en 10,1 millones de personas, casi la mitad de la población norcoreana, según datos del PMA.

El informe de Amnistía Internacional, correspondiente al bienio 2020-21, constató que, en respuesta a la pandemia de COVID-19, las autoridades aplicaron restricciones aún más duras a los derechos y a la libertad de circulación y de expresión.

Un porcentaje notable de la población sufrieron escasez de alimentos y recibieron atención médica inadecuada; mientras el gobierno norcoreano siguió negando la entrada en el país al relator especial de la ONU sobre los derechos humanos, pese a los numerosos informes recibidos sobre detenciones arbitrarias y violencia de género, añade Amnistía Internacional.

Pero Granma sostiene que un mundo "saturado de desinformación, construida por el poder mediático occidental, sobre la vida del pueblo coreano, la nación vive, trabaja, se desarrolla y construye su propia realidad, donde se entrecruzan dificultades y triunfos, y la unidad entre el partido, los dirigentes y el pueblo es la mayor fortaleza".

Granma recuerda que el último congreso del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea, bajo la conducción de Kim Jong Un, acentuó la necesidad de erradicar -con osadía- las amenazas y desafíos existentes, y consolidar por todos los medios las fuerzas propias, dar un nuevo auge a la construcción del socialismo al estilo coreano y lograr un avance seguro.

Pero los lectores digitales parecen no compartir el contenido ni el tono elegíaco del artículo porque dejaron comentarios como estos en el muro de Facebook del periódico del gobernante partido comunista:

"Este tipo de información solo lo puede postear un medio informativo controlado por un cruel, vil y nefasto régimen dictatorial. Pero se te olvido algo Granma...Siiii se te olvido los campos de trabajo forzando y re-educación. Se te olvido que Corea del Norte tiene miles de millones de dólares invertido en desarrollo nuclear con fines bélicos y la población muere de hambre. Granma, mi querido Granma resulta vomitiva tu publicación...



"Yo no puedo creer que este periódico publique estas cosas, la verdad yo leo esto y me da pena que en mi propio país se apoyen gobiernos que violan los derechos de sus nacionales. Es penoso y bochornoso.



"Granma cada día me dejas más asqueado, Es increíble ver este tipo de publicaciones alabando a una de las dictaduras más autoritarias del mundo, alabado el desarrollo de armamento Nuclear, esto ya es demasiado, Antes daban risa ahora me provocan asco y vergüenza del periodismo cubano.



"No lo puedo creer. Ustedes se superan a sí mismos".



"En Corea del Norte se muere de hambre y hay una dinastía que gobierna desde más de 70 años …. ¿Cómo se puede defender un régimen que parece una satrapía del antiguo imperio asirio?", concluyen los lectores de Granma que -al momento de redactar esta nota- solo habían escrito una opinión positiva, a pie de página digital: "Con el socialismo la RPD Corea avanza hacia el desarrollo".