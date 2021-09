Trump será comentarista en la pelea entre Evander Holyfield y Vitor Belford

Anuncio de la pelea y Trump en foto de archivo Foto © Twitter/HBO

El expresidente norteamericano Donald Trump será uno de los comentaristas de la velada de boxeo que se abrirá con el combate entre Evander Holyfield y el excampeón de la UFC Vitor Belfort.

El evento tendrá lugar en la madrugada del sábado al domingo en Florida, pero unos días antes ya ha comenzado el show de Trump, que no ha dudado en admitir que tardaría segundos en dejar KO a Joe Biden, actual presidente de los Estados Unidos.

La fecha de la pelea coincide con el aniversario número 20 de los ataques terroristas a las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono.

Holyfield y Belford arreglaron su pelea luego de la baja de Oscar de la Hoya debido a que dio positivo a coronavirus.

El ex campeón de los semipesados y pesados cumple 59 años en octubre y no ha peleado desde el 2011. Su enfrentamiento ante Belfort, de 44 años, está programado para ocho rounds de dos minutos.

Las otras peleas programadas son: Anderson Silva vs. Tito Ortiz; David Haye vs. Joe Fournier y Andy Vences vs. Jono Carroll.

Según información de ESPN, el expresidente estará en el Hard Rock Hotel & Casino para narrar en vivo junto a su hijo, Donald Trump Jr.

Ante la pregunta “si boxeases contra alguien en la velada del sábado, ¿a quién te gustaría enfrentarte?”, Trump sacó a relucir su lado más bravucón. “Bueno, si tengo que elegir a alguien en todo el mundo, no sólo boxeadores profesionales, porque no pelearía con un profesional porque sería peligroso, creo que probablemente mi pelea más fácil sería contra Joe Biden, ya que le tumbaría muy muy rápido”, contestó el expresidente.

Apenas horas antes del combate, la casa de apuestas deportivas en línea MyBookie ha hecho públicas las apuestas sobre los asuntos y las personas que Trump puede mencionar en sus comentarios.

El público podrá apostar desde este jueves sobre preguntas como "cuántas veces Trump dirá 'Fake News (noticias falsas)', 'China', 'Sleepy Joe' (Joe el somnoliento, en referencia al presidente Biden) o 'Great'".

También se cruzarán apuestas sobre qué asunto mencionará primero, si Afganistán, la COVID-19 o los problemas en la frontera con México. O a qué familia dedicará más dardos Trump: los Biden, los Clinton o los Cuomo.

"Me encantan los grandes peleadores y las grandes peleas. Voy a ver ambos este sábado por la noche y estaré compartiendo mis comentarios junto al ring. No se quieren perder este evento especial", dijo el expresidente a través de un comunicado.

El político también reconoció u preferencia por Holyfield. "He estado con él durante algunos de sus mejores momentos como boxeador, he visto como lo pasaba mal y ha salido adelante. Es un gran tipo y un enorme boxeador”.

Trump estuvo relacionado con el boxeo luego de que en los años 70 y 80 organizara varias peleas en sus hoteles y casinos.

No es la primera vez que un famoso se une a las transmisiones televisivas de pago. Snoop Dogg, por ejemplo, narró el combate de Mike Tyson y Roy Jones Jr, además también de la pelea de abril entre Jake Paul y Ben Askren.