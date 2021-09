Madre cubana pide a la Virgen de Regla la liberación de su hijo, detenido durante las protestas del 11J

Mayda Sotolongo pide la liberación de su hijo a la Virgen de Regla Foto © Captura de video / America TeVe Canal 41

Mayda Yudith Sotolongo es otra de las madres cubanas que vive angustiada tras la detención de su hijo durante las protestas del 11J. Ahora, después de gestiones infructuosas y la agonía de no saber de él, Mayda se encomienda a la Virgen de Regla para conseguir su liberación.

“A todo el que gritaba cualquier consigna, ellos lo detenían. Yo no estaba allí, pero aunque él haya gritado algo, no pienso que sea una razón para tener a ese niño detenido tantos meses”, declaró esta madre cubana en una entrevista de AFP citada por America TeVe Canal 41.

Yunior Consuegra Sotolongo es un joven mecánico automotor de 24 años que, según su madre, salió el 11 de julio a la calle por curiosidad al ver tantos manifestantes. En la entrevista, Mayda relató que, al ver a las tropas antimotines, su hijo intentó volver a casa, pero no lo logró.

Desde su detención hace ya dos meses, solo ha podido verlo en una ocasión, a los seis días de haber entrado en prisión. Según Mayda, su hijo tenía moretones en los brazos y la espalda en el momento en que lo vio.

El mismo día de las protestas, la madre fue a una estación de policía para que le dejaran ver a su hijo. Su reclamo ante los agentes de la policía fue contundente y le valió que los represores la encerraran cuatro días tras las rejas.

"Yo ni siquiera alcé la voz, a pesar de que ardía, porque sé que ellos pueden acusarte de desacato. Solo les dije que de allí no me iba hasta que me lo enseñaran, que yo tenía que ver en qué condiciones estaba, que era su madre", contó. Sin embargo, también fue detenida y trasladada a la prisión de 100 y Aldabó, a pesar de que ni siquiera había salido a manifestarse.

“¿Usted quiere que yo la meta ‘pallá’ dentro?”, le dijo un policía en la estación donde Mayda reclamaba noticias sobre el paradero de su hijo. “Si así tengo noticias de mi hijo, pues métame ‘pallá’ dentro a mí también”, le contestó resuelta la madre. “Y así mismo hicieron”, contó en la entrevista.

Otro día, por teléfono, un agente de la policía le informó que Consuegra Sotolongo había contraído el coronavirus en la prisión. La desesperación de la madre crece a medida que pasan los días y no tiene otras noticias de su hijo Yunior.

“Mi hijo es hipoacúsico [padece de sordera], tiene un tumor en el cerebro, es migrañoso y le dieron golpes. Yo quiero que ustedes me enseñen a mi hijo”, reclamó Mayda a las autoridades cubanas ante las cámaras.

“Mi familia es tan revolucionaria que nunca nadie ha abandonado el país, ni en el 80, nunca. Mi papá es combatiente de la revolución y tiene 3 misiones internacionalistas, peleó en Angola. Mi mamá fue alfabetizadora”, dijo la madre resaltando la alineación política de la familia.

Sus declaraciones ponen de relieve que las protestas del 11J en Cuba tuvieron un marcado carácter transversal y no fueron solo manifestaciones de “gusanos”, “mercenarios” y “confundidos”; y viene a engrosar la lista de las madres cubanas que sufren por la represión desatada tras la "orden de combate" dada por el gobernante Miguel Díaz-Canel.

Incluido en el listado oficial de detenidos que maneja la organización no gubernamental, Cubalex, Yunior Consuegra Sotolongo fue arrestado en las manifestaciones en la Calzada de Güines y llevado a la Oncena de San Miguel del Padrón. Su caso consta como ‘Verificado’ por esta organización.

Según se describe en el Listado de detenidos y desaparecidos Cuba Julio de 2021 (Documento Público), “tres boinas negras lo alcanzaron cuando el muchacho intentó refugiarse a unos metros de su vivienda, en el portal de un vecino, lo patearon y le pisaron la cabeza. Luego lo tiraron sangrando en un camión como si fuera un saco”.

Asimismo, en la descripción de los hechos se refleja que Yunior fue recluido “en la prisión de jóvenes Ivano del Cotorro y lo trasladaron a otra prisión luego de contagiarse con COVID, aunque tenía las tres dosis de Abdala. Además se contagió con escabiosis y tiene una discapacidad física”.

Devota ferviente de la Virgen negra de Regla (Yemanyá en el culto afrocubano), Mayda Sotolongo le pidió la pronta liberación de su hijo Yunior, cuya festividad se celebró el pasado 7 de septiembre en Cuba, previo a la celebración de la santa patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre.