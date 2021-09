La española Beatriz Luengo estrena “Chanteíto pa’ un ex” junto al reguetonero Darell

Beatriz Luengo en "Chanteíto pa' un ex) Foto © YouTube/screenshot-Beatriz Luengo

Beatriz Luengo estrenó este viernes junto al reguetonero puertorriqueño Darell la canción “Chanteíto pa’ un ex”, un tema con tintes feministas que habla del desamor, y que fue compuesto por la cantante española junto a su esposo, el músico cubano Yotuel Romero.

“Hoy quiero hacerte una canción de amor, pero no me sale, me gustaría llamarte mi amor, pero cabrón es lo que sale porque con hombres como tú, han sido siempre mis puñales”, dice al inicio de la canción la intérprete, que ha recurrido a una colorida puesta en escena inspirada en la pintora mexicana Frida Kahlo y como confeso homenaje a la también mexicana Paquita La del Barrio.

“Cuando Paquita te aconseja desde la tele de tu salón y de repente se aparecen tus amigas en el sofá maquilladas y peinadas con una coreo top. Este sarcasmo en forma de beat, desengaño y serenata venenosa se llama ‘Chanteíto pa’ un Ex’ y ya está en YouTube”, escribió la cantante en sus redes sociales.

“Gracias Darell por ser el ex con más Flow. Gracias Paquita porque tenerte en mi video es un sueño. Gracias @paquitaoficialb porque tenerte en mi vídeo es un sueño. Dirigido por @fernandolugoo que era mi ilusión trabajar con él”, añadió.

En declaraciones a la prensa española, Luengo indicó que “la mejor artista que ha hablado de desengaño desde el sarcasmo es Paquita la del Barrio”, y que se sintió feliz cuando al invitarla a hacer un cameo le dijo que sí.

En el espectacular videoclip -dirigido por Fernando Lugo y con cuidada dirección de arte- Beatriz Luengo muestra sus dotes como bailarina y actriz.

Yotuel no ha perdido tiempo en felicitar a su esposa, de quien aseguró sentirse orgulloso por sus logros en su carrera artística.

“No puedes imaginarte el orgullo que siento en ser tu esposo, amigo, socio, compañero de viaje, almohada para sujetar tus sueños, equipo y sobre todas las cosas el padre de tus hijos. ¡Que fan soy tuyo, campeona”, escribió el cantante cubano, que acostumbra a hacer públicas demostraciones del amor que siente por su pareja.

