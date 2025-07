Documental "Patria y Vida" llega a los cines de Miami, cuatro años después de las protestas del 11J

A cuatro años de las históricas protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, el documental "Patria y Vida", dirigido por la española Beatriz Luengo, llega a las salas de cine de Miami-Dade para amplificar la denuncia contra la represión del régimen y mantener viva la llama del cambio.

La cinta, que se proyectará inicialmente en 10 cines del sur de Florida, se inspira en la canción homónima que se convirtió en himno de las protestas populares que sacudieron ese día, en medio de una crisis humanitaria y un creciente descontento social.

"Esto es una historia de hoy y es una película que tiene una llamada a la acción. La gente sale del cine sintiendo qué puede hacer", expresó Luengo en entrevista con la agencia EFE.

El documental, de 90 minutos de duración, reconstruye la creación de la canción y examina su repercusión en los eventos que derivaron en más de 1,400 personas arrestadas, muchas de ellas aún en prisión.

Para su productor, el cantante cubano Yotuel Romero, este estreno en Estados Unidos representa una nueva etapa en la lucha por una Cuba libre. "Quiero enseñarle al mundo que tenemos un pueblo valiente", afirmó a Univisión.

Su objetivo es que el filme movilice no solo a cubanos, sino a ciudadanos de todo el mundo.

"Lo que queremos lograr es que el próximo 11 de julio que ocurra, el colectivo que salga no sea solamente cubano, [sino que] sean los propios ciudadanos de cada país reivindicando la libertad del pueblo", declaró a CubaNet.

A través de sus redes sociales, Yotuel ha compartido el sentido de urgencia que lo impulsa.

"¿Por qué llevar Patria y Vida a los cines? Porque tenemos que hacer bulla, tenemos que hacernos visibles, tenemos que provocar escándalos que hagan temblar las butacas del poder. Porque mientras allá está la caliente, aquí está la gasolina que la enciende. Porque si el mundo no escucha, Cuba sigue sola. Y si no nos movemos, no pasa nada", dijo en Facebook.

El documental, vetado en Cuba por las autoridades, enfrenta la censura oficial, lo que para Luengo es una validación de su impacto: "Eso significa que hemos hecho bien nuestro trabajo".

El filme relata la historia de la canción, desde que fue escrita hasta que ganó dos Grammy Latinos, con especial atención al rapero Maykel Osorbo y al artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara, participantes en el proyecto y actualmente presos en Cuba.

También muestra imágenes de las multitudinarias protestas contra el régimen cubano el 11 de julio de 2021, en las que miles de personas corearon la frase "¡Patria y Vida!" para exigir el fin de la dictadura.

Cuatro años después del histórico alzamiento popular, Yotuel recuerda que la situación en la Isla no ha cambiado.

"Estamos hablando de un pueblo indefenso, un pueblo que lleva 75 años de opresión. Sin agua, sin luz, sin comida, es muy difícil enfrentarse a una maquinaria como es la dictadura que tiene las armas que tiene", subrayó.

Preguntas frecuentes sobre el documental "Patria y Vida" y las protestas del 11J en Cuba