Vin Diesel se vuelve viral por su cambio físico este verano: Así luce el actor de Fast & Furious sin sus abdominales

Vin Diesel Foto © Facebook / Vin Diesel

Vin Diesel está dando qué hablar en las redes sociales y no por nada relacionado con "Fast & Furious"... El actor que da vida a Dominic Toretto en la saga de ficción es tendencia en el mundo virtual por el cambio físico que ha experimentado este verano.

El intérprete tiene uno de los físicos más llamativos de la gran pantalla por su volumen y definición, un cuerpo esculpido que logra gracias a duras sesiones de gimnasio. Sin embargo, como cualquier persona, cuando está de vacaciones esas rutinas de ejercicio no son su prioridad, y la falta de entrenamiento le ha pasado factura y así se aprecia en las imágenes que le tomaron los paparazzis en Italia, donde aparece con algunos kilos de más.

Las imágenes que le tomaron en un yate en las costas italianas se volvieron virales en las redes sociales, donde miles de internautas han señalado el cambio físico que ha sufrido en los últimos meses.

En vez de la esculpida tableta de chocolate que suele lucir en sus películas, Vin Diesel aparece en las fotos con una tripa. Aunque muchos podrían pensar que Vin sería objeto de las críticas por su apariencia, la realidad es la contraria, y es que muchos se han sentido identificados (por fin) con el cuerpo del actor, y así lo han expresado en las redes sociales.

"Siempre quise tener el cuerpo de Vin Diesel y por fin lo he conseguido", comentó un usuario de Twitter, mientras que otro también recordó que las estrellas como él también se dan algunos caprichos gastronómicos cuando no están trabajando: "Nuevas fotos de Vin Diesel en Italia. La vida se disfruta comiendo también".

Aunque el actor no se ha pronunciado sobre esta cuestión, la realidad es que esta no es la primera vez que el cuerpo del actor se convierte en el objeto de comentario de las redes sociales. Algo similar sucedió en 2015, aunque entonces la reacción de sus fans no fue la misma que hoy y sí recibió numerosas críticas. Incluso un periodista le llegó a preguntar por su "cuerpo de papá". Un tema que quiso zanjar con un mensaje en Instagram en el que recordó que las críticas hacia los cuerpos ajenos siempre están mal.

"Es increíble la respuesta de los periodistas con quien he estado hablando los últimos dos días en Nueva York. Hoy uno quería ver 'el cuerpo de papá'. Me pregunto si debería mostrarles la foto... ¡Las críticas al cuerpo siempre están mal!", comentó en Instagram.

