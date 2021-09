Embarazada con síntomas COVID-19: "A mi casa no ha venido nadie ni me han hecho PCR"

Embarazadas en Cuba (imagen de referencia) Foto © Granma/temas.sld.cu

Mi nombre es Ariadna A. O. Soy residente del municipio Caimito, provincia Artemisa, Cuba. Estoy embarazada y hace cinco días empecé con fiebre elevada y malestar en el cuerpo. Mi mamá preocupada se dirigió al consultorio y me mandaron unos análisis y ya, pero a mi casa no ha venido nadie nunca a verme ni me han hecho test rápido ni PCR, ni siquiera tenían una Duralgina para bajarme la fiebre, porque en la farmacia no hay. Gracias a que me regalaron algunas pude resolver.

Nos volvimos a dirigir al consultorio y estaba cerrado. Fuimos a otro y también estaba cerrado.

En plena pandemia los consultorios cerrados.

Mi papá se dirigió al sectorial de Salud de Caimito con la esperanza de recibir ayuda y le dijeron que si quería hacerme un test rápido tenía que ir al policlínico y ponerme en riesgo, porque ellos no podían venir a mi casa.

Entonces, hablan de que hay que cuidar a las embarazadas, que deben estar resguardadas en casa y las obligan a salir y a meterse en donde están todas las personas que tienen Covid. ¿Cómo puede ser eso posible?

Entonces, ¿qué hago? ¿Espero sentada a ver si se acuerdan o que pase algo peor?

Están cansados de decir que las embarazadas tienen prioridad, que tienen la mejor atención. Yo no pido nada extraordinario. Solo quiero la atención que me merezco.

Por favor, compartan este mensaje para que transmitan mi preocupación sobre lo que está sucediendo. Solo pido ayuda.

Gracias.

