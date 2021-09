Sexy y relajada: Annaby Pozo presume de figura posando en bikini

Annaby Pozo fotos en bikini Foto © Instagram / Annaby Pozo

Sensual y relajada se dejó ver Annaby Pozo este fin de semana en sus redes sociales, donde compartió con sus seguidores unas ardientes imágenes.

Acostada sobre una tumbona, vestida con un bikini en tonos rojo y con un sombrero gris, la prometida de Randy Malcom volvió a presumir de su espectacular figura.

Pozo no necesita demasiado para mostrar sus atractivos atributos femeninos y así ha quedado demostrado con estas dos fotos, donde luce divina sin necesidad de recurrir a complicados posados o demasiados complementos.

Según la información que acompañaba su post, la prenda elegida pertenece a la marca de ropa de baño Vincija swim que, según puede leerse en sus redes son piezas "sostenibles y éticamente hechas a mano en Australia"

Sus followers, no tardaron en llenar la publicación de elogios, likes e iconos de corazones.

Este verano, Pozo, madre de dos niños, uno de ellos con el integrante de Gente de Zona, Randy Malcom, ha dejado más de un ardiente posado en bikini.

Con su diáfana sonrisa y desde un entorno de playa de ensueño, volvió a mostrar en agosto pasado sus mejores ángulos y belleza innegable.

No es la primera vez que la joven empresaria cubana conquista en las redes con los looks que elige. Hace unas semanas, ella, junto a La Dura y Mily Alemán pusieron la nota más seductora en las noches de Miami, con unos atuendos que no dejaron lugar a dudas de por qué son tres de las celebrities cubanas más seguidas en redes sociales e iconos de belleza que inspiran a muchos a seguir sus rutinas y cuidados.

Para esa cita Annaby optó por un vestido marrón con aperturas en los costados que dejaban al descubierto su cintura de avispa, mientras que La Dura se decantó por uno de sus colores favoritos, el rosa, y un vestido que acentuaba sus curvas de mujer cubana; Mily Alemán, no se quedó atrás y lució un ceñido vestido verde.

En sus redes sociales Annaby Pozo comparte no solo sus apuestas de looks o vestuarios elegidos sino también adorables momentos en familia, donde sus dos niños son auténticos y merecidos protagonistas.

