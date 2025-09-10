Gente de Zona y sus parejas influencers apuestan por el diseño de sonrisas con Art Dental Studio

En la industria musical, la sonrisa se ha convertido en un verdadero activo profesional. Para artistas de alto perfil como Gente de Zona y sus parejas influencers, la odontología estética ya no es solo una cuestión de imagen, sino parte esencial del trabajo escénico.

Alexander Delgado y Randy Malcom, miembros del popular dúo cubano, han confiado en los servicios de la Dra. Vivian Menéndez, especialista en estética dental y fundadora de Art Dental Studio en Miami, una clínica reconocida por atender a destacadas figuras del entretenimiento latino.

La doctora Menéndez, con una sólida trayectoria en rehabilitación oral estética, explica que un smile design planificado incorrectamente puede afectar la dicción o la proyección de la voz, dos elementos clave en el desempeño artístico.

De los escenarios al consultorio

Mily Alemán y Annaby Pozo, esposas de Alexander y Randy, respectivamente, también han acudido a Art Dental Studio para cuidar y potenciar su imagen con tratamientos que combinan estética y salud bucal.

Las influencers, empresarias y modelos saben que están siempre en el punto de mira de los fans de sus parejas y una sonrisa cuidada es la aliada perfecta para frenar la presión de las redes sociales.

En estos casos, la odontología estética no es solo una cuestión de belleza superficial, sino una herramienta integral que ayuda a proyectar seguridad y profesionalismo en un medio donde la imagen pública es clave.

Brackets, carillas y alineadores: los nuevos protagonistas

El diseño de sonrisa que ofrece Art Dental Studio se apoya en distintas técnicas, seleccionadas de acuerdo a las necesidades anatómicas y funcionales de cada paciente:

Brackets de zafiro : discretos y casi invisibles, permiten corregir estructuras sin afectar la estética, incluso bajo los reflectores.



: discretos y casi invisibles, permiten corregir estructuras sin afectar la estética, incluso bajo los reflectores. Alineadores invisibles : férulas transparentes y removibles que ofrecen corrección progresiva con total discreción.



: férulas transparentes y removibles que ofrecen corrección progresiva con total discreción. Carillas dentales (veneers) : finas láminas de porcelana hechas a medida, capaces de corregir color, forma y otras imperfecciones visibles en apenas días.



: finas láminas de porcelana hechas a medida, capaces de corregir color, forma y otras imperfecciones visibles en apenas días. Blanqueamiento dental profesional: recupera el brillo natural de la sonrisa, ideal para artistas e influencers expuestos constantemente a cámaras y luces.



Cada uno de estos tratamientos responde a un enfoque de precisión, donde la proporción facial, el tono de piel y la armonía de la expresión general son cuidadosamente considerados.

La clínica detrás de las sonrisas más famosas

Art Dental Studio se ha consolidado como una clínica de referencia en Miami. Su enfoque alejado de los modelos estandarizados y su compromiso con resultados naturales ha conquistado a artistas como Lenier Mesa, Osmani García, Zajaris Fernández, Marianela Ancheta, Yotuel, Alexis Valdés, entre otros.

Muchos de estos pacientes han optado por rediseñar sus sonrisas no por vanidad, sino por encontrar una imagen más coherente con su identidad artística y personal.

La clínica ofrece consultas iniciales gratuitas, sedación incluida y planes de financiamiento flexibles, lo que la hace accesible a distintos perfiles, no solo de celebridades.

El diseño de sonrisa se ha convertido en una herramienta poderosa para quienes viven de su imagen y de las relaciones públicas.

En un contexto donde los rostros de artistas, influencers, creadores de contenido y profesionales de la comunicación están más expuestos que nunca, una sonrisa bien diseñada puede marcar la diferencia entre una presencia escénica común y una de impacto.