Cantante cubano Lenier Mesa cuenta cómo lo recibió la Seguridad del Estado en el aeropuerto de La Habana

Lenier Mesa Foto © Instagram del artista

El cantante cubano Lenier Mesa explicó en entrevista con Los Pichy Boys cómo la Seguridad del Estado lo recibió en el aeropuerto de La Habana para advertirle que no se metiera en temas políticos ni hablara mal de Cuba en Estados Unidos.

El intérprete de Cómo te pago, que se crió en Estados Unidos y ha vivido ahí durante los últimos 15 años, viajó a Cuba para darse de alta en una empresa musical cubana y poder ofrecer conciertos en la isla, y en el propio aeropuerto varios agentes de la Seguridad lo llevaron para una especie de sala VIP, donde lo interrogaron y le leyeron la cartilla.

"A mí cuando llegué me metieron en un cuarto y me dijeron: 'Mira nosotros no nos vamos a meter contigo, nosotros lo único que queremos es que tú no hables mierda de Cuba ni te metas en nada de política'", contó el cantante.

"La seguridad del Estado en Cuba tiene un mecanismo de intimidación muy grande en contra de todos los artistas que visitan la Isla", dijeron Los Pichy Boys.

Lenier fue cuestionado varias veces en Miami por no tocar temas sobre la situación en Cuba. El cantante dijo en varias ocasiones que él realmente no sabía de la política en la isla porque había vivido fuera desde que era un niño. Sin embargo, luego de las protestas del 11 de julio, Lenier se unió a la lista de artistas cubanos que condenaron la represión a los manifestantes por parte del gobierno, usaron su poder de convocatoria para visibilizar la situación y produjeron canciones sobre la libertad de Cuba.

Unos días después del 11J el cantante estrenó el tema S.O.S Cuba, y la pasada semana se unió a Willy Chirino, Srta Dayana, El Micha, El Chacal y Osmani García en la nueva versión de Que se vayan.

"Qué dolor, qué tristeza con mi pueblo, con mi gente. Cuba estoy contigo, la verdad. Yo quisiera estar ahí con ustedes en este momento. Desde aquí en lo que pueda ayudar cuenten conmigo", dijo el artista tras los sucesos del 11J.

"Yo no soy de hablar mucho, yo soy un poco guajiro. Tampoco me gusta mucho la política, pero tengo que decir algo porque es triste ver a mi país así, la gente matándose. Ojalá Cuba mejore, ojalá todo esto se arregle. Todo lo que sea un bien para mi pueblo, yo estoy ready, pa lo que sea. Mi Cuba linda, estoy contigo", añadió.

