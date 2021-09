Los looks de la Gala MET 2021: Del extravagante Balenciaga de Kim Kardashian hasta el abrigo oversize de Rihanna

Kim Kardashian, Rihanna y Rosalía en la Gala MET 2021 Foto © Instagram / Kim Kardashian, MuseoMetropolitano, Rosalía

Este lunes todos los ojos estaban puestos en Nueva York, más concretamente en el Museo de Arte Metropolitano donde se celebró la Gala MET 2021. A la cita más importante del mundo de la moda asistieron algunos de los rostros más reconocidos de todos los ámbitos del entretenimiento para rendir homenaje a la moda estadounidense, ya que la temática de este año es 'In America: A Lexicon of Fashion' (En América: un léxico de la moda).

Y cómo siempre, los invitados a esta exclusiva fiesta de la moda han arriesgado y apostado fuerte con sus estilismos, algo que agradecen los amantes de la moda, que este martes se frotan las manos viendo los lookazos de las estrellas que desfilaron este lunes por la famosa escalera.

Kim Kardashian

Una de las socialités habituales de este evento es Kim Kardashian, que en esta edición ha dado mucho qué hablar con su extravagante vestuario, al que todavía no se encuentra relación con la temática de este año... La empresaria llegó totalmente de incógnito y escondida detrás de un look black de Balenciaga con el que no dejó ver nada de piel.

Hay opiniones para todos los gustos al respecto del estilismo de la miembro del famoso Clan, que desde luego no ha dejado indiferente a nadie así vestida...

Rosalía

La cantante española debuto en la Gala MET rindiendo homenaje a una de sus ídolos, Lola Flores. Con una clara inspiración en sus raíces, la intérprete apareció en el Museo Metropolitano de Nueva York con una creación del diseñador estadounidense Rick Owens que incluía un enorme mantón de Manila.

Rihanna

La de Barbados tampoco se perdió esta cita y apareció con un impresionante abrigo oversize de Balenciaga. Pero no solo su estilismo está siendo de lo más comentado, también el hecho de que apareció por primera vez en una alfombra roja con su novio, el rapero A$AP Rocky. Juntos posaron de los más enamorados y dejando ver su complicidad ante todos los fotógrafos.

Kendall Jenner

Con un diseño de Givenchy, la supermodelo rindió homenaje a Audrey Hepburn en "My Fair Lady" con un vestido con trasparencias y detalles de cristal.

Billie Eilish

La joven cantante, coanfitriona del evento, lució un voluminoso vestido de Oscar de la Renta de lo más impresionante.

Jennifer Lopez

La Diva del Bronx se convirtió para esta noche para la historia de la moda en una sensual 'cowgirl' con un vestidazo de Ralph Lauren al que no le faltó detalle y con el que deslumbró una vez más.

Camila Cabello y Shawn Mendes

La pareja formada por la cantante cubana y el intérprete canadiense también estuvieron en esta cita tan señalada para los amantes de la moda y lo hicieron vestidos de Michael Kors. Juntos brillaron como dos auténticas estrellas de rock de los años setenta sobre la alfombra roja del museo neoyorquino.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.