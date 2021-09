La cubana Camila Cabello brilla en su primera Gala MET con un dos piezas morado inspirado en Cher

Camila Cabello y Shawn Mendes en la Gala MET 2021 Foto © Instagram / Michael Kors, Shawn Mendes

La cantante cubana Camila Cabello brilló este lunes en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York en su primera Gala MET. Un debut en la alfombra roja del evento más importante de la moda en el que la intérprete de "Havana" lució un dos piezas morado firmado por Michael Kors, al más puro estilo Cher.

La fiesta de la moda de este año rindió homenaje a la moda estadounidense, por lo que la Cenicienta latina decidió aportar su granito de arena recordando una de las tendencias de los años los setenta en la cultura pop americana con su glamuroso y llamativo dos piezas.

Para terminar de rematar este deslumbrante look de lentejuelas, la famosa artista lució un maquillaje del mismo color en sus ojos y, por supuesto, unos tacones altos morados. El color le sienta fenomenal a la joven nacida en Cojímar (Cuba), que también apostó por una melena extralarga y ondulada con la raya al medio.

Ella y su novio, el cantante canadiense Shawn Mendes, también vestido con un look de Michael Kors, posaron juntos en la escalera del museo como dos verdaderas estrellas de rock.

Veinticuatro horas antes de la Gala MET, los dos jóvenes artistas estuvieron presentes en los MTV Video Music Awards 2021, que se celebraron también en Nueva York. Ambos dominaron el escenario en sus presentación musicales, Shawn cantando "Summer of Love" junto a Tainy, y Camila Cabello con su "Don't Go Yet", una espectacular actuación cargada de baile, color, ritmo y diversión.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.