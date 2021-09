El artista cubano Hamlet Lavastida cumplió 80 días preso en Villa Marista

Hamlet Lavastida Foto © Facbook Coco Fusco

El artista cubano Hamlet Lavastida cumplió 80 días privado de libertad en Villa Marista, en La Habana, este 14 de septiembre.

Su pareja, la poeta y activista Katherine Bisquet, publicó en su perfil de Facebook un poema para recordar la injusticia, que tituló Para Hamlet, 80 días preso y 10kg de menos.

“Aquí las ceibas han perdido las hojas / Se pierde casi todo, / El día, la ciudad, la paciencia, la memoria. / Temo que un día de estos se pierda ese animal insolente y caiga de bruces en medio de la avenida del puerto como un cóctel molotov y se incendie las patas y chille.” Dice uno de sus fragmentos.

También el artista visual Julio Llópiz-Casal, amigo de Lavastida, le dedicó un conmovedor mensaje en sus redes:

“Mi vida... Me dan ganas de decirte Vida, sin el Mi, y después decir eso de "la guerra tendrá un sentido". Pero no lo sé... No sé nada del sentido que pueda tener. Ni siquiera parece ser una guerra. Parece que es otra cosa. Es una contingencia de cobardes armados contra almados que poco importa si son valientes. Seguro que no lo son. Son gente. Somos gente huesuda con el hueso crujiendo por el apretón insano. Me duele, pero no dejaré de mirar al frente. Son bandidos, son soldados con deshonor. Tú eres de lo mejor...”

Incontables son las muestras de afecto y solidaridad en Cuba y el mundo que ha recibido Hamlet Lavastida desde que agentes de la Seguridad del Estado lo encerraron el pasado 26 de junio, luego de concluir una residencia artística en Berlín, Alemania, y cumplir el aislamiento reglamentario que impone el gobierno cubano a quienes viajan a la isla.

A los pocos días de su arresto, un sitio del Ministerio del Interior publicó una nota en la que sostuvo que Lavastida había sido acusado de “incitación a delinquir” por haber incitado y convocado “de manera reiterada” a la realización de “acciones de desobediencia civil en la vía pública”, mediante el uso de las redes sociales y “la influencia directa sobre otros elementos contrarrevolucionarios”.



“Entre las actividades se encuentran la ejecución de protestas, tomar las calles y realizar acciones similares a las que han ocurrido en países de Europa del Este, con intención provocativa”, señaló el comunicado.



En otras palabras: a Hamlet Lavastida lo encarcelaron por ejercer derechos humanos reconocidos universalmente y participar de la vida política de su país.

A pesar de los pronunciamientos de prestigiosas figuras de la comunidad artística internacional a favor de su liberación y las denuncias de expertos en temas jurídicos, este martes el destacado intelectual de 38 años cumplió 80 días alejado de sus seres queridos y expuesto a malos tratos.

Recientemente, en el mes de agosto, Amnistía Internacional lo nombró preso de conciencia y, a inicios de septiembre, el gobierno estadounidense visibilizó su caso en la campaña ¿Presos Por Qué?, que busca denunciar los casos de presos políticos cubanos.

“Su único delito es utilizar el arte para expresarse; ahora está en prisión esperando juicio”, declaró el post de la campaña compartido en Twitter por la Embajada de Estados Unidos en La Habana.

Lavastida es uno de los artistas cubanos más destacados de su generación. Fue uno de los alumnos de la Cátedra de Arte de Conducta, entre 2004 y 2006, y posteriormente se graduó del Instituto Superior de Arte de La Habana, en 2009.

Su obra ha sido expuesta en el Centro de Arte Contemporáneo Łaźnia, Gdańsk, Polonia; Links Hall, Chicago, Estados Unidos; The 8th Floor, Nueva York, EE. UU.; Centro Wifredo Lam, La Habana, Cuba y Museo de Pontevedra, Galicia, España; Galería Gentil Carioca, Río de Janeiro, Brasil; y el Festival Internacional de Performance Art de Nippon, Tokio, Kawagushi, Moriya, Nagano, Japón; entre otros sitios.