Captados en la TV oficial: Identifican a represores de la Seguridad del Estado en funeral por militares muertos en Venezuela

Varias denuncias públicas de activistas y periodistas cubanos han vuelto a poner rostro a la represión, esta vez en el funeral televisado de los militares cubanos muertos en Venezuela.

En las imágenes difundidas por la televisión estatal, mientras se rendía homenaje a los caídos, aparecieron agentes de la Seguridad del Estado que durante años han sido señalados por acoso, amenazas, interrogatorios violentos y vigilancia constante contra la sociedad civil independiente.

Captura de Facebook/Yeye HM

Uno de los nombres que más se repite en los testimonios es el del oficial conocido como “Darío”. Para la activista Carolina Barrero no es un rostro cualquiera. Es el hombre que, según su relato, pasó un año siguiéndola, escuchando sus conversaciones y sometiéndola a interrogatorios marcados por el hostigamiento psicológico y las amenazas directas.

“Aquí cualquiera tiene un accidente y amanece con la boca llena de hormigas”, le dijo en una ocasión, durante un interrogatorio en La Lisa. Barrero sostiene que su misión era quebrarla mediante el miedo y el insomnio, aunque afirma que nunca logró intimidarla.

La identificación de “Darío” en las imágenes del funeral no ocurrió de manera aislada. Hamlet Lavastida, artista y activista, confirmó que se trata del mismo oficial que lo arrestó en junio de 2021 y lo condujo por interrogatorios en Villa Marista, casas operativas y traslados forzados, hasta su expulsión del país junto a Katherine Bisquet.

Según su testimonio, el agente llegó a advertirle que lo estaría esperando en el aeropuerto si continuaba denunciando al régimen desde el exilio. También visitó a su madre para advertirle sobre las consecuencias de un eventual regreso a Cuba.

Captura de Facebook/Hamlet Lavastida

A partir de esa primera identificación, otros denunciantes comenzaron a reconocer más rostros. Laura Vargas explicó que, revisando fragmentos del video transmitido por Canal Caribe, logró identificar a varios agentes que han participado en interrogatorios, seguimientos y decomisos contra periodistas, artistas y activistas.

Los patrones se repiten, con oficiales que usan múltiples alias, que se presentan con distintos grados militares según convenga, y que actúan con especial saña contra medios independientes y proyectos críticos. Algunos son descritos como particularmente irascibles, dados a la amenaza directa y al chantaje familiar.

Captura de Facebook/Laura Vargas

Otra denunciante relató el impacto emocional de ver en esas imágenes a uno de sus interrogadores, “Juan Carlos”, paseando tranquilamente con sus hijos durante un evento cultural en La Habana, después de haberla sometido a nueve horas de interrogatorio en Villa Marista y de abrirle una causa penal por “mercenarismo”.

La escena, dice, le reveló el contraste brutal entre la vida privada de quienes reprimen y el daño que causan desde las sombras. En el mismo material audiovisual también reconoció a “Guillermo”, otro agente que la vigiló hasta su salida del país.

Los testimonios coinciden en algo esencial: los mismos hombres que persiguen, amenazan y criminalizan a ciudadanos cubanos aparecen ahora en actos oficiales, expuestos por las cámaras del propio sistema que los protege.

Captura de Facebook/Hamlet Lavastida

Para muchos, esa visibilidad tiene un valor simbólico. No se trata solo de identificar rostros, sino de dejar constancia, de construir memoria y de romper el anonimato que durante años ha garantizado la impunidad.