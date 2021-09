La divertida conversación de Samuel, hijo de Yuliet Cruz y Leoni Torres, con Alexa

Samuel Torres Foto © Instagram / Leoni Torres

El más pequeño de la hermosa familia que han formado la actriz cubana Yuliet Cruz y el cantante Leoni Torres siempre se roba el corazón y las carcajadas de los seguidores.

Su amor por la música y los clásicos ya es de sobra conocido, pero esta vez Samuel no se mostró interpretando alguna canción de Queen o tocando un instrumento, sino sosteniendo el intercambio más divertido con Alexa, el asistente virtual inteligente de Amazon, controlado por voz.

En un video publicado en el Instagram de Leoni, se ve al niño pidiéndole a Alexa que pusiera una canción (Get Down) de los Backstreet Boy. El aparato no entendió el nombre de la canción que Samuel le pidió (You’re the one for me) pero sí el grupo, por lo que contestó que reproduciría canciones aleatorias de la boy band.

“No, esa no. Siguiente, Alexa, siguiente”, le decía Samuel un poco frustrado porque ninguna era la canción que él había pedido.

De repente, suena el tema Show Me the Meaning of Being Lonely, y justo en el momento que acaba de decirle que pasara a la siguiente canción, se da cuenta de que esa también le gusta mucho y le dice: "Alexa, esa está buena".

Sus padres no pudieron contener las carcajadas por tan singular, divertido y espontáneo momento de su hijo más pequeños, que no solo lleva en la sangre el talento artístico de Leoni y Yuliet, sino un talento innato para la diversión.

"Alexa no entiende a Samuel jajaja", escribió Leoni junto al video, que ha recibido montones de corazones, comentarios y emoticonos de risa.

"Jajaja. Qué simpático. ¡Esa está buena Alexa!", comentó el humorista Luis Silva, que interpreta al popular personaje de Pánfilo.

