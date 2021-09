Jesaaelys, hija de Daddy Yankee, revela que ha sido operada: "Gracias a Dios todo salió bien"

Jesaaelys Marie, hija de Daddy Yankee y Mireddys González Foto © Instagram / Jesaaelys Marie

Jesaaelys Marie, hija del reguetonero Daddy Yankee y su esposa Mireddys González, se ha encontrado más desaparecida de las redes sociales debido a una cirugía a la que ha sometido en estos últimos días. Una noticia que encendió las alarmas entre sus fanáticos, que en cuanto se enteraron de que había sido operada le enviaban sus mejores deseos.

Por fortuna, todo salió bien y fue la misma Jesaaelys la que explicó en sus historias de Instagram el motivo de su ausencia estos últimos días.

"Si no me ven conectada en los stories, acabo de salir de una cirugía y no tengo ganas de nada. Gracias a Dios todo salió bien", dijo la hija del Big Boss.

Captura Instagram / Jesaaelys

Hasta el momento, Jesaaelys no ha revelado el motivo que le ha llevado a pasar por quirófano, y es que tal y como ha mostrado, está todavía recuperándose de la intervención a la que se ha sometido.

Sin embargo, la reconocida influencer sí que quiso agradecer todos los mensajes de cariño recibidos después de hacer público que había sido operada y compartió otra historia para dirigirse a todos sus fans.

"Hola, gracias a todos por los buenos deseos y por mandarme tantos mensajitos lindos. De verdad que lo aprecio demasiado. Estamos aquí, en batalla y en lucha, pero para ser bella hay que ver la estrellas, ¿no?", dijo Jesaaelys, que esperamos que se recupere pronto. ¡Mucha fuerza!

Un cumpleaños con anillo

Todavía quedan algunos meses para que acabe el 2021, pero es seguro que este año será inolvidable para Jesaaelys, que en su cumpleaños número 25 fue sorprendida por su chico ¡con una pedida de mano!

De testigos estaban sus amigos y también sus padres, que fueron cómplices de esta sorpresa que le dio su novio y que compartió en Instagram junto a un álbum completo de imágenes de este día tan especial en el que se comprometió con su pareja, Carlos Olmo.

