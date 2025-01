Jesaaelys Ayala González, hija del icónico reguetonero Daddy Yankee y Mireddys González, ha deslumbrado a sus seguidores con un gesto que refleja su humildad y sentido práctico. En un video que rápidamente se volvió viral, Jesaaelys compartió un unboxing de un regalo que decidió hacerse: un tarjetero de la prestigiosa marca Louis Vuitton.

La influencer, que ha ganado popularidad por su autenticidad y cercanía en redes sociales, explicó su decisión de invertir en este accesorio: "El que me conoce sabe que yo no me compro cosas de marca, porque no sé si me encantaría invertir dos o tres mil dólares en una cartera después de dos o tres usos, pero allá cada cuál. Decidí hacerme este detallito porque hace tiempo tengo un tarjetero Louis Vuitton que ya está desgastado y con la costura deteriorada."

Jesaaelys destacó que el anterior tarjetero había sido un regalo recibido hace cuatro años, y que a pesar de haberlo cuidado bien, ya era hora de renovarlo. "Voy a hacer el sacrificio porque yo trabajo para eso. No es nada grande, pero es un detallito bonito. Honestamente, yo le doy mucho uso a mi tarjetero," agregó mientras mostraba orgullosa el nuevo accesorio, que costó 365 dólares.

El gesto fue muy bien recibido por sus seguidores que destacaron su sencillez y sentido práctico a pesar de ser parte de una familia que podría permitirse cualquier lujo.

Algunos de los comentarios más destacados fueron:

"O sea, estamos hablando de una chica que puede darse todos los lujos que se le plazca y aún así lo piensa dos veces antes de comprar algo caro. Woow, mis respetos."

"La humildad de esta muchacha lo es todo, pudiendo tener de todo y lo humilde que es. Dios te bendiga."

"La que puede comprar carteras costosas y solo se compra un tarjetero... Me encanta tu humildad, que lo disfrutes."

En el video, Jesaaelys también expresó su satisfacción con el diseño del tarjetero: "Me encanta el detalle de las cadenitas, me parece muy bello. Mi novio heredará el antiguo," comentó con humor, demostrando que incluso los pequeños gestos pueden tener un gran significado.

Este momento llega en una etapa desafiante para Jesaaelys, marcada por el divorcio de sus padres, Daddy Yankee y Mireddys González, un proceso legal en el que la joven habría tomado partido a favor de su madre. La joven incluso acompañó a Mireddys a la corte hace unas semanas, reflejando su apoyo incondicional.

Jesaaelys continúa destacándose no solo por su estilo y carisma, sino también por su autenticidad, cualidad que le ha ganado el cariño y respeto de miles de seguidores en todo el mundo.

Preguntas Frecuentes sobre Jesaaelys Ayala González y su vida como influencer