Shakira festejó el 90 cumpleaños de su padre bailando con él

El 6 de septiembre fue un día muy especial para Shakira. Su padre, William Mebarak, por el que siente verdadera devoción, cumplió 90 años, una edad que celebró con la alegría de poder festejar con los suyos y haciendo algunas de las cosas que más le gustan: bailar con su hija o cantar para su familia. Una fiesta muy emotiva que la barranquillera disfrutó a lo grande y que le hizo reflexionar sobre la fugacidad del tiempo.

A través de su Instagram, la cantante colombiana compartió un adorable vídeo en el que vemos a padre e hija bailando en el jardín de su casa de Miami (Florida), donde tuvo lugar la fiesta de cumpleaños. Un precioso momento de complicidad entre ellos junto al que quiso expresar sus pensamientos al ver el gran amor que sienten todos hacia su padre.

"Recordar cuan querido y celebrado es por todos los que le rodean me ha hecho reflexionar sobre mi propia vida, y preguntarme si algún día, como él, podré llegar a una edad avanzada, arropada de tanto y sincero amor. No por las canciones que he escrito, o las ideas que se me hayan ocurrido, no por mi huella artística sino por mi legado humano", comenzó la cantante su sincera reflexión.

"¿Habré escuchado a los otros lo suficiente cuando una pena les afligía? ¿Celebrado sus alegrías, entendido y perdonado sus limitaciones? ¿Les habré dado mi atención ininterrumpida cuando la necesitaban o habré estado demasiado ocupada, consumida en mis propias preocupaciones, ausente en el móvil o absorbida por mis pequeñeces?", se pregunta Shakira, recordando que lo importante no es el éxito, la fama o el dinero, sino el lado humano de las personas.

"Dicen que la vida es un estornudo, pero quizá uno con él se puede contagiar de alegría a muchos. Una alegría no perecedera, esa que nos hace asomar una sonrisa cuando se recuerda a alguien entrañable, a personas como mi padre, quien a lo largo de su vida ha repartido incansablemente su luz como una lámpara de inagotable aceite", continuó Shakira, que pone de ejemplo a su padre. "Los que le conocemos sabemos como hace sentir únicas y especiales a cada una de las personas que encuentra a su paso. Les mira a los ojos, les escucha, les aconseja, conecta, ama".

Sus siguientes palabras siguen dedicadas a su progenitor, "un escritor, un alma creativa, dueño de una vastísima riqueza literaria, e intelectual". Pero no es eso lo que celebraron en su cumpleaños, sino a "un ser irrepetible como él, sé que permanecerá lo intrínseco, lo primario; su capacidad de expresar y sentir el amor, su alegría, su luz, su carisma, y sobre todo su ritmo".

Un poderoso y conmovedor mensaje el de la cantante en homenaje a su padre que ha sido muy aplaudido por sus seguidores de las redes sociales.

