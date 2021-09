Presidente de Uruguay cita la canción "Patria y Vida" para condenar represión en Cuba

Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, citó un fragmento de la canción Patria y Vida este sábado durante la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en el Palacio Nacional de México.

Lacalle dijo en la capital mexicana, ante la presencia del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, que se trataba de una canción “muy linda” y “quienes la cantan se sienten oprimidos por el gobierno”.

“Que no siga corriendo la sangre por querer pensar diferente, ¿Quién les dijo que Cuba es de ustedes, si mi Cuba es de toda mi gente?”, fueron las líneas citadas por el mandatario uruguayo del tema que interpretan Yotuel Romero, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky.

Según el periodista independiente Abraham Jiménez, la parte en que Lacalle se refiere a la canción, fue censurada por la televisión estatal de la Isla.

En su intervención, el presidente uruguayo condenó a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. “El estado más puro de una persona es la libertad, y por eso participar en este foro no significa ser complaciente”, dijo.

“(…) Cuando uno ve que, en determinados países, no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los Derechos Humanos, nosotros, en esta voz tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela”, expuso.

Díaz-Canel viajó a México el jueves con motivo del 211 aniversario de la independencia de ese país y para asistir a la cumbre regional de la CELAC. La noticia de su visita provocó de inmediato diversas reacciones de rechazo.

Díaz-Canel llegó a México en condición de “invitado especial” y su presencia fue defendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador ante las críticas, como las del exmandatario Felipe Calderón, quien calificó de “inaceptable” la visita del también primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC).

Actualmente, el rapero Maykel Osorbo y Luis Manuel Otero, quien también sale en el videoclip de Patria y Vida, se encuentran en prisión. Ambos artistas integran el Movimiento San Isidro (MSI). Osorbo fue arrestado en mayo y Otero el 11 de julio, cuando intentaba sumarse a las protestas antigubernamentales de esa jornada.

“¡Hermanos no los olvidamos! @maykelosorbo @luismanuel.oteroalcantara ¡Libertad para Cuba y todos los que piensan diferente!”, dijo el dúo Gente de Zona en redes sociales.

Desde su salida, la canción citada por Lacalle se ha convertido en un estandarte de quienes se oponen al régimen de La Habana, escuchándose en diferentes protestas dentro y fuera de la isla. Estrenada en febrero, hasta la fecha acumula más de 8,3 millones de visualizaciones en YouTube.