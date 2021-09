Denuncian régimen de incomunicación de Luis Manuel Otero, quien estaría enfermo con COVID-19 en prisión

Luis Manuel Otero Alcántara Foto © Facebook / LMOA

La activista cubana Claudia Genlui Hidalgo denunció en sus redes sociales que Luis Manuel Otero Alcántara estuviera incomunicado en la prisión y llevara "preso hace más de 60 días y enfermo de Covid desde el domingo".

“A Luis le tocaba llamar ayer [viernes] y no lo ha hecho. Hoy Claudia Genlui recibió la llamada de un preso que le comunicó que Luis estaba con fiebre desde el domingo y que varias veces informó a las autoridades de su situación y solo después de muchos reclamos es que fue trasladado a la enfermería y para colmo con insultos”, alertó la activista en redes sociales.

Este lunes, Genlui había dicho que la vida del artista podría estar “en peligro”. Su llamado de alarma, hecho a través de sus redes sociales, fue motivado también por la incomunicación del líder del Movimiento San Isidro (MSI), quien días antes le había expresado que si no recibía su llamada era porque algo, no especificado, podría estar ocurriendo.

“Si el lunes no te llamo, es que me fui loma abajo”, le había dicho el artista en una conversación el 9 de septiembre. “También recibí una llamada anónima de la cárcel, el mismo domingo a la 1:48 pm. En esta el mensaje era: 'tienes que estar atenta, se lo llevaron, está aislado, pero NO tiene Covid, algo está pasando'. La persona colgó”, refirió Genlui.

Ante estas preocupantes señales, la activista decidió dar la voz de alarma públicamente. “Todos sabemos lo que significa para Luis la frase 'me voy loma abajo'. Hemos sido testigos de su repercusión en varias ocasiones”, subrayó.

“Es inadmisible el régimen de incomunicación en cualquier caso, pero más con Luis enfermo. Ahora mismo ni su familia ni nosotros, sus amigos, sabemos cómo se siente y cómo ha evolucionado la enfermedad. Estamos muy preocupados y responsabilizamos al Estado Cubano de cualquier perjuicio para Luis Manuel”, expresó este viernes la activista, quien recordó que Otero Alcántara permanece en prisión desde las protestas del 11J, hace más de 60 días, en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay.

Asimismo, Genlui recordó que recientemente la Revista Time eligió al artista como una de las personas más influyentes del año en el mundo. “El arte de Luis Manuel Otero Alcántara, su lucha incansable por la libertad de expresión y su postura intransigente contra la autocracia revelan el poder de la resistencia”, reseñó para la revista el reconocido artista y activista chino, Ai Weiwei.

“Otero Alcántara es un símbolo y un líder del Movimiento San Isidro, un influyente grupo de artistas e intelectuales que exigieron mayores libertades cuando las protestas antigubernamentales se extendieron por todo el país este verano. Aunque desde entonces ha sido encarcelado, su vida, su comportamiento y su expresión en conjunto son tan poderosos que pueden resistir la degeneración estética y ética del autoritarismo", agregó el artista chino.

Las informaciones sobre el estado de salud de Otero Alcántara no hacen sino despertar los temores de amigos y familiares, quienes han visto la determinación del artista frente a los represores y sus estrategias en ocasiones anteriores. La opacidad de las autoridades alimenta las sospechas de que algo está sucediendo con el artista, al que no permiten llamadas. Según contó a Genlui un familiar de un recluso cercano al artista, a este no se le permitirían llamadas al estar aislado y sin acceso al teléfono por el que se comunican los reos.

Según especificó Genlui el pasado lunes, solo hay dos cosas seguras: que “ninguna autoridad ha notificado que está enfermo, algo que deberían haber hecho ya que hace más de 24 horas que dio (supuestamente) positivo al COVID [y que] la vida de Luis Manuel Otero puede estar en peligro, lo mismo por el coronavirus, o por lo que sea que signifique que 'se fue loma abajo'”, afirmó.

“Hemos estado ocupados con la aprobación ayer de la Resolución del Parlamento Europeo, que condena las violaciones de derechos humanos en Cuba y con la vergonzosa visita de Díaz-Canel a México, pero no olvidamos ni por un segundo que Luis está preso y enfermo y que no lo han dejado llamar desde el martes”, resaltó este viernes Genlui, manifestando la voluntad de seguir reclamando justicia y visibilidad al caso de Otero Alcántara.