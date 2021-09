Boxeador profesional Manny Pacquiao será candidato a la presidencia de Filipinas

Manny Pacquiao Foto © Instagram Manny Pacquiao

El boxeador profesional filipino Manny Pacquiao confirmó este domingo que se presentará como candidato a la presidencia de su país en las elecciones de 2022.

Pacquiao es senador en Filipinas y este fin de semana aceptó la propuesta del Partido Democrático Filipino-Poder Popular, conocido también como PDP-Laban para que sea el candidato a la presidencia en las próximas elecciones.

"Acepto su nominación como candidato a presidente de la República de Filipinas", dijo en un discurso transmitido en directo en la asamblea nacional del bando que lidera en el partido.

"En nombre de nuestros compatriotas que durante mucho tiempo han deseado el cambio correcto en el gobierno, espero de todo corazón, con valentía y humildad su apoyo", agregó el boxeador y político.

Pacquiao es el presidente de la facción PDP-Laban que lidera con el senador Aquilino "Koko" Pimentel III. Sin embargo, la otra facción del partido nominó a principios de septiembre al presidente Rodrigo Duterte como candidato a vicepresidente y al senador Christopher "Bong" Go, como candidato presidencial.

Finalmente Go rechazó la candidatura, pero se han profundizado las diferencias entre ambas facciones, sobre todos después de que Pacquiao arremetió con críticas contra la corrupción en el gobierno actual. Según indicó Reuters el boxeador denunció al presidente Duterte por tener una relación singular para con China.

"Soy un luchador y siempre lo seré dentro y fuera del ring", dijo Pacquiao a sus seguidores. Se refiere a que su pelea por ganar la presidencia no será pan comido. A pesar de ser uno de los ciudadanos filipinos más conocidos del mundo, está por detrás de los favoritos en las encuestas de opinión. Las mismas las encabeza la hija de su rival, Sara Duterte-Carpio.

Marca indicó que la Constitución de Filipina prohíbe a Duterte presentarse a un segundo mandato de seis años como presidente. Se estima que el político ha intentado mover diferentes candidaturas para mantenerse vinculado con el alto mando en su país.

Pacquiao es una leyenda del boxeo profesional. En agosto celebró un combate que puede convertirse en su última actuación en el ámbito deportivo. Perdió por puntos frente al cubano Yordenis Ugás, en Las Vegas, Estados Unidos.

Ugás dijo sentirse honrado de haber podido compartir el ring con el legendario PacMan, como también se le conoce al boxeador filipino. Ambos reconocieron que fue un combate reñido de resultado justo.

Pacquiano no dejó cerrada la puerta al deporte. Recalcó que tiene 42 años, pero está en condición física óptima y podría sorprender cualquier día a sus seguidores volviendo al cuadrilátero.

El boxeador y senador es muy activo en sus redes sociales. La pasada semana dejó un mensaje a sus seguidores en el que contaba sus orígenes humildes y cómo se labró una carrera profesional trabajando duro y luchando, en el más amplio sentido de la palabra.

"¿Cuál es tu mayor MIEDO en la vida? ¿Cuál es el OBSTÁCULO más difícil que tienes que superar? Cuando era joven, mi mayor temor era no saber si nuestra familia podría sobrevivir sin otra comida. La sensación de ver a tu madre y a tus hermanos sin comida fue trágica y me gustaría que ningún niño tuviera que pasar por eso. Sí, me convirtió en quien soy hoy, pero me tomó años superar esa pesadilla", contó a sus fans.

Dijo que uno de los obstáculos que se animó a superar fue el rechazo.

"Me han rechazado muchas veces, pero no escuché a los que no creían en mí. En cambio, mantuve los ojos enfocados en mi objetivo de superar la pobreza para poder ayudar a mi familia y a otras personas. No me desesperé en medio de las pruebas. Sigo luchando por la vida y confiando en Dios", concluyó.