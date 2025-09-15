Yordenis Ugás es el único boxeador que ha derrotado a Crawford y a Manny Pacquiao

Vídeos relacionados:

Un fan le envió a Yordenis Ugás una curiosa imagen hecha con inteligencia artificial.

En ella se resaltaba un dato que pocos conocían: el cubano es el único boxeador en el mundo que ha vencido tanto a Terence Crawford como a Manny Pacquiao.

El propio púgil compartió la foto en su perfil de Facebook y escribió: "Muy orgulloso. Esto es historia".

Captura de Facebook / Yordenis Ugás

Una hazaña irrepetible

En 2007, durante el 1.º Clasificatorio Panamericano de Barquisimeto (Venezuela), Ugás derrotó a un jovencísimo Terence Crawford en semifinales, con marcador de 27–10 bajo el sistema computarizado de puntuación de la época.

Ese triunfo no fue casualidad: Ugás ya era una de las figuras más sólidas del boxeo amateur, con títulos como campeón mundial AIBA 2005, oro en los Juegos Panamericanos 2007 y posteriormente bronce olímpico en Pekín 2008.

Catorce años después, ya en el boxeo profesional, le tocó enfrentar al legendario Manny Pacquiao el 21 de agosto de 2021 en Las Vegas. Aquella noche, el cubano de 35 años brilló con un boxeo técnico, inteligente y demoledor en los contraataques.

Con tarjetas de 116–112, 116–112 y 115–113, Ugás derrotó por decisión unánime al filipino y retuvo el supercampeonato welter de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA).

"Gracias a Manny Pacquiao por darme la oportunidad de compartir el ring con él. Sigue siendo uno de los mejores luchadores de la historia", expresó entonces, emocionado tras su victoria.

Un récord exclusivo

Los datos confirman la singularidad del logro.

En su carrera profesional, Pacquiao perdió contra ocho rivales: Rustico Torrecampo, Medgoen Singsurat, Erik Morales, Juan Manuel Márquez, Timothy Bradley, Floyd Mayweather Jr., Jeff Horn y Yordenis Ugás.

Sin embargo, ninguno de esos otros siete logró vencer a Terence Crawford, ni siquiera en su etapa aficionada.

El contraste más evidente es Jeff Horn, que después de vencer a Pacquiao en 2017, cayó sin atenuantes frente a Crawford un año después por TKO.

Eso convierte a Ugás en el único capaz de haber derrotado a los dos: al estadounidense en el terreno amateur y al filipino en la élite profesional.

Crawford vs Canelo

El nombre de Ugás reaparece con fuerza en los titulares deportivos porque Terence Crawford acaba de derrotar a Saúl "Canelo" Álvarez en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Con una actuación magistral, el estadounidense se impuso por decisión unánime (116-112, 115-113, 115-113), convirtiéndose en campeón indiscutido en tres divisiones y manteniendo su invicto.

La comparación resulta inevitable: el hombre que acaba de hacer historia al vencer a Canelo también conoció la derrota en su etapa amateur frente a un cubano que, años después, tumbaría a la leyenda filipina Manny Pacquiao en el profesionalismo.

Orgullo cubano en el exilio

Para Yordenis Ugás, exiliado como tantos deportistas cubanos, este logro va más allá de lo personal: es un símbolo de lo que Cuba pudo haber alcanzado con un sistema deportivo libre de ataduras políticas.

Mientras Crawford sigue invicto en el profesionalismo y Pacquiao se retiró como uno de los más grandes de todos los tiempos, Ugás aparece en la historia como el único capaz de derrotar a ambos en dos etapas distintas del boxeo.

"Esto es historia", escribió el propio púgil. Y no se equivoca: ningún otro boxeador en el mundo comparte ese honor.

