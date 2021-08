Boxeador cubano Yordenis Ugás hace historia con su victoria frente a Manny Pacquiao

Yordenis Ugás con su cinturón de campeón y miembros de su equipo celebrando Foto © Instagram / Yordenis Ugás - Facebook / Yordenis Ugás

El boxeador cubano Yordenis Ugás hizo historia este sábado con su triunfo frente al legendario Manny Pacquiao por decisión unánime de los jueces y retener la corona del supercampeonato welter de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA).

“Gracias a @MannyPacquiao por darme la oportunidad de compartir el ring con él, sigue siendo uno de los mejores luchadores de la historia. Mucho respeto. Gracias a todos los que me apoyaron. Espero que hayamos dado una gran pelea a toda la afición. Gracias”, tuiteó el campeón.

En una noche perfecta, el cubano demostró la calidad de su boxeo, técnico, castigador, potente e inteligente en los contraataques. El púgil, de 35 años, hizo realidad lo que muchos pensaban que era imposible: ganar a una leyenda por decisión unánime con tarjetas de 116-112, 116-112, 115-113.

El resultado fue un reflejo fiel de una batalla muy igualada, en la que el filipino lanzó casi el doble de golpes que el cubano, pero los de Ugás fueron más efectivos. “Estoy muy emocionado, pero quiero agradecer a Manny Pacquiao por darme este momento hoy”, dijo Ugás en su entrevista posterior a un combate que preparó en tan solo diez días.

Antes del duelo, celebrado en la noche del sábado en la TMobile Arena de Las Vegas, Pacquiao partía como favorito en las encuestas, que estaban 4 a 1 en contra del boxeador cubano.

El inicio del combate pareció dar la razón a las casas de apuesta, con el filipino llevando la iniciativa con sus potentes combinaciones. Pero a mitad del primer asalto, Ugás utilizó el jab para mantener a distancia a su rival y plantear una pelea de desgaste y resistencia física. Sin embargo, a la altura del sexto asalto, Ugás empezó a soltar potentes derechazos que rompieron la guardia de Pacquiao, y quedó claro que la leyenda filipina se quedaba sin respuesta frente al cubano.

En el décimo, Pacquiao tuvo una última oportunidad para hacer valer sus galones, cuando al contrarrestar una derecha de Ugas soltó una ráfaga que hizo tambalear al cubano. Ugás, que escupió un diente en el asalto –según confesó luego durante la celebración, “se me atragantó y tuve que escupirlo en el ring”- , demostró templanza y mucha concentración, resistiendo el embate y manteniendo el volumen de golpeo.

En los siguientes asaltos, Ugas demostró que tenía un plan y que las fuerzas le acompañaban para llevarlo adelante. Aplicando una presión constante sobre Pacquiao, consiguió conectarle derechazos en numerosas ocasiones, certificando una pelea brillante que pasará a la historia del boxeo cubano.

“No lo sé. Voy a descansar y relajarme. Tomaré esa decisión más tarde”, contestó Pacquiao al final del combate a la pregunta de si esta sería su última pelea. Con sus 42 años, el filipino parece haber terminado su legendaria carrera sobre el ring con una pelea de altos quilates.

“Gracias a todos los cubanos, esta victoria es para ustedes; gracias a todas las personas que me apoyaron. Espero haberles dado una buena alegría. Gracias a todos los que me prendieron una vela y rezaron por mí. Espero que estén orgullosos de mí. Quiero la libertad y oportunidades para mi país”, dijo Ugás en una directa de Facebook tras la pelea.

Eufórico tras la victoria, Ugás mostró sus respetos hacia el boxeador filipino. “Hicimos historia hoy y sorprendimos al mundo. Le ganamos a una leyenda, a uno de los más grandes peleadores de la historia. Lo que he hecho, lo he hecho de corazón. Los cubanos no me deben nada, soy yo el que le debe a la patria. Gracias a todos los cubanos que salieron masivamente a apoyarme. Me tomo la victoria con humildad. Sentí el apoyo masivo de todos los cubanos”.

Pacquiao, popularmente conocido como Pac-Man (62-7-2, 39 KO), una estrella del boxeo y multicampeón de varias divisiones imponía con su nombre en el cartel, pero Ugás no se amilanó. “Soy un guerrero. No me dejé intimidar por un gran rival. Pacquiao es uno de los mejores de la historia. Mucho respeto para él”.

Feliz por su victoria, Ugás celebró cantando "Patria y Vida", un lema que ha marcado toda su preparación y que llevó hasta el mismo ring de combate. Mientras era hidratado por vía intravenosa, el campeón cantó fragmentos junto a su equipo y amigos.

Posando para una foto con su cinturón y una bandera cubana, los amigos le quisieron poner gafas de sol para cubrir su rostro hinchado por las heridas y los golpes que le propinó Pacquiao. “Un guerrero no esconde sus heridas”, contestó risueño Yordenis Ugás, un campeón que ha entrado por la puerta grande a la historia del boxeo, llevando a Cuba y la libertad de los cubanos en su corazón, cmo declaró en sus palabras de agradecimiento durante la celebración del título de campeón welter de la WBA.