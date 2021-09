Dos niños y dos adultos heridos tras tiroteo en reunión familiar en Miami

Escena del tiroteo Foto © Local 10 / Captura de video

Dos niños y dos adultos resultaron heridos en un tiroteo ocurrido durante la madrugada de este domingo en una casa familiar en el suroeste de Miami-Dade.

Según el reporte del diario Local 10, que llegó al lugar de los sucesos, la policía llegó a la escena y encontró heridos de bala a un niño de 4 años y otro de 6, así como a una mujer de 27 años y un hombre de 42, los cuales fueron trasladados a hospitales cercanos en condición estable.

Los investigadores explicaron que la discusión se desencadenó durante una reunión familiar que se salió de control hasta que un individuo, que aún no ha sido localizado, sacó un arma y comenzó a disparar en el interior de la vivienda.

El hecho ocurrió en la cuadra 14900 y la calle Pierce, al norte de Southwest 152nd Ave., en el vecindario de Richmond Heights, poco después de las 2:00 a.m. del domingo.

Actualmente la policía del condado está buscando al hombre armado que abrió fuego en la casa, que presuntamente habría huido inmediatamente después del tiroteo.

Los niños y la mujer se encuentran en el Kendall Regional Medical Center, mientras el hombre fue llevado al Jackson South Medical Center, y se espera que sobrevivan, explicaron los investigadores.

El detective Ángel Rodríguez de la Policía de Miami-Dade llamó la atención sobre la crisis de violencia armada que vive el condado y que parece intensificarse rápidamente.

"Cada vez que le disparan a una persona, es algo que como comunidad, no solo me enoja, sino que me rompe el corazón (...) y cuando se agrega el componente de niños, niños inocentes, a este tipo de tragedia, lo lleva a un nivel completamente nuevo", subrayó.

En mayo pasado la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, dijo a raíz de un tiroteo que dejó dos muertos y una veintena de heridos en un concierto de rap, que impulsaría un "plan de paz y prosperidad" de $9 millones de dólares contra "la violencia con armas de fuego".

"Seré muy clara. Haremos todo lo posible y usaremos todos los recursos disponibles para llevar a los culpables ante la justicia", afirmó la funcionaria en rueda de prensa.

"Los actos de violencia en Miami-Dade son acciones despreciables que han dejado varios muertos y heridas a personas inocentes (...). Me aseguraré de que la policía tenga todos los recursos necesarios (...) Tenemos que invertir en soluciones a la violencia desde la raíz", subrayó.