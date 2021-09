Juan Guaidó: Los dictadores de Cuba y Venezuela trataron de lavarse la cara en la CELAC

Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel Foto © Radio Reloj

El líder opositor venezolano Juan Guaidó afirmó este domingo que los dictadores de Cuba y Venezuela intentaron lavarse la cara en la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se celebró el sábado en el Palacio Nacional de México.

Sin embargo –subrayó– se encontraron con el grito de democracia y libertad de otros presidentes de la región, como el uruguayo Luis Lacalle Pou, quien denunció la represión y las violaciones de derechos humanos en ambas naciones y en Nicaragua.

"Los dictadores de Cuba y Venezuela trataron lavarse la cara en la CELAC y se encontraron de frente con el grito de democracia y libertad en la boca de Presidentes de la región. No pueden darle la cara ni al pueblo ni a las democracias del mundo. Democracia #PatriayVida", publicó Guaidó en Twitter.

Se refiere a la polémica entre Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y Lacalle Pou, quien condenó el sábado frente a sus homólogos la falta de libertades en sus respectivos países y recitó una estrofa de la canción Patria y Vida, durante la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en el Palacio Nacional de México.

"Cuando uno ve que, en determinados países, no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros, en esta voz tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela", dijo.

También habló en favor de la democracia el mandatario de Ecuador, Guillermo Lasso, quien sentado al lado de Díaz-Canel hizo un llamado a los gobiernos de la región a respetar la libertad de sus ciudadanos.

"Ese futuro común solo se construye a través de la libertad de nuestros ciudadanos para abrir nuevos mercados, para comerciar, soñar y crecer juntos en una plena democracia, en libertad, donde existan elecciones transparentes sin ninguna duda, donde se respete la libertad de expresión, los derechos humanos y las libertades políticas de los opositores a nuestros gobiernos", expresó en el contexto de la Cumbre.