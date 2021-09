Presidente de Ecuador, al lado de Díaz-Canel, llama a respetar la democracia y la libertad

Guillermo Lasso y Miguel Díaz-Canel. Foto © Noticias El Debate / YouTube

Guillermo Lasso, quien asumió en mayo la presidencia de Ecuador, hizo este sábado un llamado a los gobiernos de la región a respetar la democracia y la libertad de sus ciudadanos, al pronunciarse en la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en el Palacio Nacional de México.

Desde su puesto, sentado a la derecha del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, el mandatario ecuatoriano aseguró que la observación de tales aspectos por parte de los gobiernos, serían fundamentales en la consolidación de un bloque regional latinoamericano como el propuesto por la CELAC.

“Ese futuro común solo se construye a través de la libertad de nuestros ciudadanos para abrir nuevos mercados, para comerciar, soñar y crecer juntos en una plena democracia, en libertad, donde existan elecciones transparentes sin ninguna duda, donde se respete la libertad de expresión, los derechos humanos y las libertades políticas de los opositores a nuestros gobiernos”, dijo en la Cumbre, en la Ciudad de México.

“Finalizo esta intervención con un llamado a todos quienes deseen construir ese nuevo futuro, en libertad. Unamos nuestro destino a través de una verdadera integración de abajo y hacia arriba, que ponga primero y ante todo a los ciudadanos latinoamericanos y al Caribe”, agregó.

A pesar de no mencionar ningún presidente o nación en particular, las palabras de Lasso concuerdan con el tono de Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, quien sí señaló a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua en su intervención.

“El estado más puro de una persona es la libertad, y por eso participar en este foro no significa ser complaciente”, dijo Lacalle.

“(…) Cuando uno ve que, en determinados países, no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los Derechos Humanos, nosotros, en esta voz tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela”, expuso.

Además, el presidente uruguayo citó un fragmento de la canción “Patria y Vida”, diciendo, ante la presencia de Miguel Díaz-Canel, que se trataba de una canción “muy linda” y “quienes la cantan se sienten oprimidos por el Gobierno”.

“Que no siga corriendo la sangre por querer pensar diferente, ¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes, si mi Cuba es de toda mi gente?”, fueron las líneas citadas por el mandatario uruguayo del tema que interpretan Yotuel Romero, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky.

Díaz-Canel viajó a México el jueves con motivo del 211 aniversario de la independencia de ese país y para asistir a la cumbre regional de la CELAC. La noticia de su visita provocó de inmediato diversas reacciones de rechazo que se han mantenido hasta las últimas horas.