Cuestión de apariencia: El spa de Miami que embellece a los famosos cubanos

El sueño comenzó como un pequeño salón de belleza en la ciudad de Sancti Spíritus, en el centro de Cuba, y hoy se ha convertido en un lujoso medspa con sedes en el distrito financiero de Brickell y en la barriada de Kendall, en Miami, pero que también se ha extendido a la vecina Naples, con planes de abrir próximamente espacios en la ciudad de Orlando, Florida, y en el estado de Texas.

Y es que en tiempos de pandemia y confinamiento a todos nos ha tocado combatir el estrés y la ansiedad cocinando más de la cuenta, lo que ha hecho que hasta las celebridades estén batallando con algunas libras de más, y busquen tratamientos estéticos que estimulen la autoestima, el cuidado personal y el amor propio.

Ha sido la gran oportunidad para Diana Ramos, esteticista y propietaria de Din Style Spa, centro médico y estético que atiende a los famosos cubanos en Miami.

Diana Ramos, esteticista y propietaria de Din Style Spa. Foto: Cortesía

La lista de su clientela incluye a Randy Malcom y Alexander Delgado, integrantes del dúo Gente de Zona, y sus respectivas parejas: Annaby Pozo y Mily Alemán; los reguetoneros El Micha yEl Chacal, y la pareja de actores que forman Claudia y Alexis Valdés.

También el compositor y cantante Leoni Torres, y su esposa, la actriz Yuliet Cruz; la cantante Diana Fuentes; el reguetonero Jacob Forever y su esposa Diliamne Jouve, popularmente conocida como La Dura, entre otros conocidos artistas.

“Siempre he sido emprendedora, pero en Cuba las dificultades económicas, la falta de materia prima, y las enormes restricciones impuestas por el gobierno no me permitieron crecer”, dijo Ramos en una entrevista con CiberCuba.

Visión de la belleza

Con los años hemos aprendido que la autoestima sana, ya que estimula un diálogo y el equilibrio interno entre el cuerpo, los pensamientos y las emociones. De hecho, científicamente está comprobado que una buena autoestima fortalece el sistema inmune, y, por ende, visitar un spa no es solo una cuestión de belleza exclusiva de los famosos, sino que es un tema de salud física y emocional, algo que Ramos comprende y aplica en su negocio.

El Micha de visita en Din Style Spa. Foto: Cortesía

“En Cuba aprendí a hacer más con menos. No tenía las condiciones ni los productos para sacar adelante mi salón de belleza, así que poco a poco fui creando exfoliantes con arena de playa, formulando mascarillas con ingredientes de la farmacia...”, explicó Ramos.

Diana Ramos junto al humorista Alexis Valdés. Foto: Cortesía

Su historia de emprendimiento es como la de muchos cubanos llegados en la ola migratoria de los últimos 20 años, un período en el que más de 798 mil de sus compatriotas han logrado asentarse como residentes permanentes en Estados Unidos. Ramos arribó a Miami en 2015 gracias a una reclamación familiar por parte de su esposo, médico cubano que desertó de una misión en Venezuela.

La propietaria de Din Style Spa con Jacob Forever, La Dura y su pequeña hija. Foto: Cortesía

Sutil llegaste a mí

Buscando promover la belleza integral a través de cambios sutiles, pero sustanciales, Ramos quiere demostrar que para transformar el cuerpo y el rostro no es necesario pasar por un quirófano o someterse a tratamientos invasivos.

Y ese es el espíritu con el que no solo ha conquistado a los famosos cubanos, sino también a celebridades como la venezolana Shannon De Lima, la dominicana Clarissa Molina, la puertorriqueña y exreina de belleza, Aleyda Ortiz, además de presentadores como Mónica Pasqualotto y Raúl González.

Todo un logro para la empresaria espirituana que apenas lleva seis años en Miami.

Alexander Delgado es uno de los famosos atendidos por la esteticista. Foto: Cortesía

“En Cuba me hice popular gracias a las recomendaciones de amistades, y aquí he tenido que educarme sobre marketing digital, publicidad, redes sociales, y no ha sido nada fácil, pero estoy logrando expandirme y ese es el mensaje que quiero compartir con mis hermanos cubanos. No hay nada imposible y el sueño americano sí existe”, dijo Ramos.

Además, ella se ha impuesto utilizar sus redes sociales para educar sobre tratamientos de belleza.

“Tenemos que escuchar y seguir esa fuerza interna que se llama instinto. Emprender no es fácil, pero con organización, preparación y mucho esfuerzo se puede lograr. Te lo dice una espirituana que empezó de la nada con un pequeño salón de belleza en su pueblo natal, y que hoy proyecta expandirse por todo Estados Unidos”, comentó.

Si quieres saber más de este centro y sus servicios, síguelos en su cuenta de Instagram @dinstylespaoficial, o visítalos en www.din.style

