"Estás para bailar en el tubo": Fans de La Diosa reaccionan a sus movimientos de cintura y caen rendidos ante su cuerpazo

La cantante cubana La Diosa ha vuelto a revolucionar las redes sociales, esta vez con un explosivo video publicado desde el borde de una piscina que dejó a sus seguidores sin aliento.

En el clip, la intérprete aparece luciendo un traje de baño asimétrico de estampado animal print, mientras derrocha ritmo y confianza moviendo la cintura con soltura y picardía.

Los comentarios no se hicieron esperar, algunos un poco subiditos de tono: “Ya tú está para bailar en el tubo”; “Te has puesto apetitosa”; “Se ha puesto super bella para como ella estaba cambio descomunal”; “Tú crees que Rey tenga potencial para eso, no creo”; “Cómo ha bajado de peso wow”; “Diosa, calienta, calienta, estás muy bonita, bendiciones”.

El entusiasmo de sus seguidores se vio reflejado en cientos de reacciones que elogiaban su apariencia y seguridad en sí misma, y no es para menos, la artista dio cintura como si no hubiera un mañana y regaló unos movimientos de infarto bastante provocadores.

La Diosa, conocida por su estilo irreverente, ha estado compartiendo con frecuencia su proceso de transformación física en sus redes, donde muestra avances en su figura y expresa sentirse más feliz y empoderada.

Este nuevo video no solo encendió las plataformas, sino que confirmó que la artista se encuentra en uno de sus mejores momentos, tanto a nivel estético como anímico, aunque en días recientes haya sido blanco de nuevas críticas por la letra de su última canción “La Conchinchina”.

