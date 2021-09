Yordenis Ugás explica por qué no tiene pelo en la cabeza y las cejas: "Nunca te abochornes de ti mismo"

Yordenis Ugás Foto © Instagram del boxeador

El boxeador cubano Yordenis Ugás confesó que una de las preguntas que más le hacen sus seguidores es por qué no tiene pelo en las cejas ni en la cabeza, y si se trata de algo relacionado con sus peleas.

Ugás reveló padecer de alopecia, que le tumba completamente el pelo, y dijo que los médicos no han podido identificar si se trata de alguna enfermedad autoinmune o es causado por la ansiedad y el estrés.

El boxeador sufrió el primer episodio de la enfermedad a los 13 años, y está casi convencido de que se debe a la ansiedad que padece. Hace dos años, la enfermedad regresó y perdió todo el pelo, incluidas cejas y pestañas.

"Mi mensaje es: no importa cómo luzcas, nunca te abochornes. No importa cómo luzcas ni cómo hables, siempre trata de ser la mejor persona posible y los sueños siempre se pueden alcanzar. Miren yo todo lo que he logrado", expresó Ugás.

A las personas que padecen alopecia y se sienten avergonzadas por eso, el actual campeón de peso wélter dedicó unas palabras: "Eso no es nada. Son cosas que pasan en la vida y hay que seguir para adelante. Siempre ámate y acéptate y ten la cabeza en alto".

"Nunca te avergüences. Pase lo que pase. Siempre ten la cabeza en alto. Mucha fuerza y mis oraciones para todos los que están luchando con alguna enfermedad o condición", escribió junto a su video.

En más de una ocasión, Ugás ha dado lecciones de humildad a sus seguidores y, especialmente, a sus detractores. Hace unos meses, el boxeador respondió a quienes lo criticaban por "no saber hablar bien".

"Así con mi hablado malo, he logrado muchas cosas hermosas y significativas en mi vida y, lo más importante, mi mensaje siempre llega a las personas", sostuvo en una lección de sencillez y humildad, sin perder la sonrisa.

