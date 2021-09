Doctor Alexander Pupo: "Se acerca un 11J peor"

El médico cubano Alexander Pupo Casas afirmó este lunes que la crisis por la que atraviesa Cuba es tan grave que es muy probable que pronto ocurra una manifestación de protesta peor que la del 11 de julio.

"Creo que se acerca algo peor que el 11 de julio, (...) porque ya la gente sabe que lo van a estar esperando con palos y no va a salir desarmada, y entonces sí se va a ver fea Cuba. Y la culpa no va a ser del pueblo, la culpa no va a ser de los influencers, la culpa no va a ser de los opositores, la culpa es del gobierno que es quien le declaró la guerra al pueblo", expresó.

En una transmisión directa en su cuenta de Facebook, el doctor denunció que en Holguín, el municipio donde reside, hubo un larguísimo apagón el domingo y este lunes por la mañana volvieron a cortar la corriente.

"Yo creo que esto es una falta de respeto hacia el pueblo lo que está haciendo el gobierno, no sé si lo está haciendo deliberadamente", señaló.

El galeno compartió un audio grabado por un colega en el que se escucha el cacerolazo de la gente en la calle, en protesta por la retirada del servicio eléctrico.

"Ya la gente está perdiendo el miedo, ya a esto lo que le queda es nada", se oye decir al autor de la grabación, mientras de fondo suenan los golpes metálicos.

Pupo Casas reveló que también en su barrio hubo un cacerolazo al que él decidió sumarse. Según su relato, salió a golpear una cazuela y en menos de 10 minutos pusieron la energía.

En su intervención, recalcó el daño que provocan los apagones, no solo en el sector residencial, sino en los hospitales que no cuentan con generadores donde se encuentran ingresados pacientes de coronavirus y de otras patologías.

"Esta mañana me reportan desde el hospital de Buenaventura, que los pacientes de respiratorios tuvieron que salir para la calle y hacer una manifestación a altas horas de la noche", denunció.

El médico recordó cuando hace poco él mismo se contagió de COVID-19 y decidió pasar la enfermedad en su casa, para lo cual logró conseguir un nebulizador eléctrico para la falta de aire, y lamentó cómo les habrá afectado el apagón a los enfermos que se encuentren ahora en la misma situación.

"Ustedes se imaginan la psiquis de una persona, cuando además de estar enferma, de tener su vida prácticamente en riesgo o totalmente en riesgo, entonces tiene que, encima de eso, pasar la enfermedad con estos apagones tan molestos que ya superan las seis horas en algunas localidades", subrayó.