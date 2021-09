Alexis Valdés lo pone en décimas: "Los dirigentes obesos y el pueblo pasando hambre"

La reciente noticia del último premio IG Nobel, otorgado a una investigación sobre la relación entre el aumento del volumen de las barrigas de los dirigentes y los índices de corrupción de un país, ha provocado una simpática reacción del actor y comediante cubano Alexis Valdés.

El IG Nobel es un premio que se entrega cada año a investigaciones que “primero te hacen reir y luego te hacen pensar”, según lo describen sus organizadores. Se trata de investigaciones algo raras, pero verdaderas y que llaman la atención. La ceremonia se celebra cada año en Harvard y los premios son entregados por verdaderos Premio Nobel en nombre de la revista científica Annals of Improbable Research.

Este año, el premio IG de Economía se le entregó a “Obesity of Politicians and Corruption in Post‐Soviet Countries”, un estudio de investigadores franceses, suizos, austríacos, australianos y checos que demuestra un paralelismo entre el nivel de corrupción de un país y la obesidad de sus políticos. En pocas palabras, la masa corporal está "altamente relacionada" con estas malas praxis cotidianas de un Estado.

"A los cubanos esto nos llama mucho la atención, y yo he escrito estas décimas", dijo Valdés.

Las simpáticas décimas de Valdés dicen así:

Un amigo muy estudioso

me contaba hace dos días

de un premio de Economía

por un tema bien grasoso.

Es el temita escabroso

como mosca en el alambre,

un tema para el enjambre

o del periódico impreso:

los dirigentes obesos

y el pueblo pasando hambre.

La cosa es inoportuna

como en el ojo una viga,

mientras más el pueblo ayuna,

más les crece la barriga.

No es que sólo yo lo diga,

lo dice ya Cuba entera;

señores, no es jodedera,

no son exageraciones,

ya hay algunos barrigones

que pasan de la frontera.

Añade Valdés, continuendo el supuesto comentario de su amigo:

Y si esto es el socialismo

si esto es la Revolución,

me devuelven mi jamón

y les devuelvo el marxismo.

Ya está bueno de cinismo

que ya el pueblo no se calla

y no aguanta más la talla,

y aun vacío el intestino

les dice como Chirino:

"que se vayan", "que se vayan".

La publicación tiene ya más de 13 mil reproducciones y numerosos comentarios entusiastas.

