Yomil sobre los apagones: "Uno se ríe, pero que siga pasando esto después de 62 años me da una impotencia"

Yomil y apagón en Cuba Foto © Collage Instagram yomil_champions y Cubadebate

El reguetonero cubano Yomil Hidalgo criticó que tras más de seis décadas de gobierno comunista el pueblo de Cuba siga sufriendo los largos apagones que agobian la vida de todo el mundo.

"Déjame poner a cargar todo porque me presiento que en cualquier momento me quitan la luz, la cobertura y malanga y su puesto de vianda. Uno se ríe, pero que siga pasando esto después de 62 años me da una impotencia y unas ganas de llorar de pi...", escribió Yomil en su cuenta oficial de Twitter.

Una vez más el cantante pone el dedo en la llaga en cuanto a los problemas que padece el pueblo cubano, que en los últimos meses ha visto cómo los apagones se suman a la falta de alimentos, el desabastecimiento farmacéutico y el aumento de casos y muertes por coronavirus.

Al igual que el resto de los habaneros, el cantante de género urbano sufre los mismos cortes de luz, los cuales persistirán en los próximos días, según han dicho las autoridades.

"Increíble que este sistema cada vez nos lleva para las cuevas. Han normalizado el hambre, los apagones, la destrucción y con el Covid-19 los comunistas hasta normalizaron la muerte. Cuba no puede más", expresó un internauta que apoyó el tuit del artista.

"Somos una isla luciérnaga, somos una potencia médica mundial sin medicina ni hospitales, somos una isla azucarera sin azúcar ni caña, somos una isla sin pescados, somos un total desastre. Lo único que tenemos por rastra es chivatos", precisó un cubano residente en el extranjero.

"Todos estamos obstinados con esto y sin esperanza a que termine", alegó una joven.

Yomil se ha convertido en una figura del arte cubano a la que el régimen castrista "no traga", debido a su postura contestataria y sus críticas a la dictadura, no solo en las redes sociales sino a través de su música.

El pasado 11 de julio decidió sumarse a los miles de manifestantes que salieron a la calle en La Habana para exigir un cambio en Cuba, por lo cual fue detenido por la policía.

Desde entonces ha mantenido su actitud, que le ha traído como consecuencia ser objeto de amenazas y ofensas por parte del oficialismo, sobre todo, después del estreno de su tema 'De Cuba soy', dedicado a las protestas del 11 de julio y en cuyo video clip utiliza imágenes de mártires y figuras relevantes de la historia de Cuba.

"Los jóvenes de Cuba no están confundidos, los jóvenes están FUNDIDOS. Hay que llamar a las cosas por su nombre y no querer tapar el sol con un dedo", escribió recientemente en su cuenta de Twitter.

El cantante ha dicho que está preparado para asumir las consecuencias de sus actos, y advirtió que si se lo llevan preso por decir lo que pensaba "el que va hacer la convocatoria a la calle voy a ser yo, y ahí entonces veremos qué pasa".