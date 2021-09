Yomil responde a amenazas oficialistas: Si me llevan preso el que va a convocar a la calle voy a ser yo

Yomil y Arleen Rodríguez Foto © Instagram / Yomil y Twitter / Arleen Rodríguez

El reguetonero cubano Yomil Hidalgo no ha tardado en responder a las peticiones de cárcel que la periodista oficialista Arleen Rodríguez asegura que hay para el artista por el tema y el videoclip De Cuba Soy.

"Estos periodistas comunistas siguen manipulando, subestimando el sentir del pueblo, hagan conmigo lo que quiera ya basta de amenazas, yo estoy en mi casa y cuando me lleven preso el que va hacer la convocatoria a la calle voy a ser yo, y ahí entonces veremos qué pasa", tuiteó el reguetonero.

"Coj... asere que uno no puede seguir trabajando tranquilo y ahí siguen las amenazas de personas que nunca les ha importado la vida de los más sufridos que es el pueblo de Cuba. Ñoooo es de pin... lo que uno tiene que vivir y aguantar aquí", añadió en otro tuit.

"No van hacer na, el pueblo está contigo, no es un delito expresarse", "Y si convocas estás en tu derecho. Basta ya de que estén acabando con los derechos humanos en Cuba. Te apoyamos", "Fuerte Yomil, no vamos a dejar que te pase nada...queremos libertad de expresión...esos héroes del video no son de ellos, son de todos los cubanos", "¿Por qué tu crees que ellos (los comunistas) se sorprendieron el 11 de julio? Porque ellos siempre andan subestimando al pueblo, créeme que somos mayoría los que queremos un cambio en Cuba", "A Yomil lo arrestan y el pueblo va a salir para la calle, vivir para ver, déjalos que se pongan la soga al cuello ellos mismos", comentaron algunos seguidores del artista.

La periodista oficialista Arleen Rodríguez Derivet afirmó en su programa "Chapeando bajito" de Radio Rebelde que "se está pidiendo cárcel" para el reguetonero cubano Yomil, por el video de su canción De Cuba Soy, en el que utiliza imágenes animadas de mártires de la isla y figuras emblemáticas cubanas de todos los tiempos.

"Que se asomen a las redes, se está pidiendo cárcel literalmente, para esta ofensa a la nación cubana" (...) "Las redes están calentísimas, yo diría que groseras, a partir de una canción, si es que se le puede llamar así, muy lesiva al honor de los cubanos", afirmó la vocera del régimen, que aseguró que próximamente podrá dar más elementos sobre el caso.