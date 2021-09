Ulises Toirac: "A los médicos cubanos no les cabe el corazón en el pecho"

Ulises Toirac y médico cubano transportándose en bicicleta (imagen de archivo). Foto © Facebook de Ulises Toirac / CiberCuba

El humorista cubano Ulises Toirac publicó este martes en redes sociales un mensaje de reconocimiento a la labor de los médicos de la Isla, en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus y las deficiencias que deben encarar a diario.

“No puedo imaginar lo que es ser médico ahora mismo en Cuba y trabajar en zona roja”, comienza diciendo Toirac en Facebook.

“Por más que he hablado con algunos de ellos, conocidos o no, por teléfono, por chat... Preguntando, indagando en los motivos y las consecuencias, no puedo tener una idea de lo que es no contar en primer lugar con toda la protección deseable (y necesaria) para sí mismos, ni todo el arsenal indispensable para tratar a sus pacientes”, agregó.

Toirac admitió que no puede imaginarse cómo los profesionales de la salud enfrentan las muertes continuas por la enfermedad ni “cómo una y otra vez acumulan fuerzas para dar las noticias a los familiares o para resistir el embate de algunos familiares” que los insultan ante su impotencia.

“No me puedo hacer una idea exacta de lo que significa despertar en la casa luego de las horas de descanso y vestirse y ponerse la bata blanca sabiendo que van a otra hecatombe” expuso el humorista, quien además aseguró que “la profesión médica ejercida en bien del ser humano es respetable en todo el mundo”. “Pero a los de aquí no les cabe el corazón en el pecho”, concluyó.

Este martes, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) reportó otras 63 muertes por coronavirus y 8,289 nuevos casos, distribuidos en 46 municipios y 15 provincias del país. El porcentaje más alto por provincias se registró en Sancti Spíritus (36,2); seguida de Camagüey (35,7) y Pinar del Río (26,8).

Entre los decesos, se registró el de una embarazada de 34 años de Alquízar, en la provincia de Artemisa, aunque la paciente murió en Holguín, donde estaba hospitalizada. Siete de los fallecidos de la jornada eran menores de 50 años y tres eran personas "aparentemente sanas".

Desde el Gobierno se ha intentado previamente atribuir responsabilidad a los médicos del país por la crisis sanitaria. En agosto, el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, dijo que en Cienfuegos las personas se quejaban más del maltrato y la dejadez del personal de salud que por la falta de medicinas.

Tales declaraciones provocaron diversas reacciones de rechazo por parte de algunos galenos, quienes exigieron medicinas e insumos para poder cumplir sus labores con eficiencia.