J Balvin a El Alfa tras posar con 130 mil dólares: "Si mi mamá me ve con una foto así me deja de hablar"

El Alfa logró poner boca abajo Instagram este lunes al compartir una imagen en la que aparece posando con 130 mil dólares en el brazo. Un dinero que, según comentó al pie de la foto, es la mitad de lo que cobra por un show.

Con esta imagen, el artista dominicano quiso motivar a sus seguidores a perseguir sus sueños. "Motívate, tú también puedes", animó al pie de la imagen. Sin embargo, no todos vieron con buenos ojos está exhibición y recibió algunas críticas por parte de cibernautas que no dudaron en criticarle en el tablón de comentarios.

"Eso es frontearle al que no tiene nada. Nosotros te seguimos por tu música, no por tu vida personal ni tus lujos", "No hay necesidad de estar enseñando tanto", "¿De que te sirve tener tanta plata? ¿A cuantas personas necesitadas o fundaciones ayudas en tu país? Ridículo, aprende a hacer bien uso del dinero", son algunas de las riñas que se leen.

Pero entre los cientos de comentarios que recibió hay uno que ha generado gran revuelo, que no es otro que el que le dejó J Balvin, que no se quedó callado al ver la imagen.

"Donde mi mamá me vea con una foto así me deja de hablar y me da una pela", fue la reacción del colombiano al ver la foto de El Alfa con tanto billete. Un mensaje que lleva casi 50 mil 'me gusta' dentro del tablón.

Miles de usuarios aplaudieron el comentario del intérprete de "Mi Gente" y aplaudieron su humildad y la educación de su madre, que según indica el propio artista, no dejaría pasar que su hijo subiese una foto así sin enfadarse con él.

"J Balvin, tu madre te ha educado muy bien. ¡Siempre humilde! No como estos otros que quieren ser grandes mostrando pobrezas", "La humildad siempre va por delante de todo" o "Tú eres humilde", son algunas de las respuestas al comentario de J Balvin.

¿Y tú? ¿Qué opinas sobre la foto de El Alfa?

