El Alfa presume de nuevo Bugatti después de que el anterior apareciese quemado en Miami

El Alfa con su nuevo Bugatti y en con el anterior Foto © Instagram / El Alfa

El Alfa estrena Bugatti nuevo apenas unas semanas después de que se quemase el anterior rojo que tenía y que se compró a principios de este mismo año.

Fue a través de Instagram que el artista dominicano mostró su más reciente adquisición en una serie de fotografías en las que se puede ver el lujoso vehículo: un nuevo Bugatti Chiron Super Sport 2021 de color negro y detalles azules, uno de los autos más rápidos del mundo, y también uno de los más exclusivos.

"Para Dios no hay nada imposible, mi fe en Dios es lo que me hace ser diferente. Mientras más grandes sean tus pruebas más grandes serán tus victorias. EL BARCO NO SE HUNDIÓ LO CONVERTÍ EN UN SUBMARINO", sentenció el dembowero junto a las imágenes, en las que aparece con un abrigo plateado junto a su veloz auto.

Don Omar, Ovi, Arcángel o Tito El Bambino, son algunos de los compañeros que han reaccionado a la noticia y le han felicitado por su nuevo carro.

Sin duda un momento de alegría para el famoso dominicano que unas semanas atrás vivió uno de sus momentos más difíciles cuando su Bugatti rojo apareció quemado en un aparcamiento de la ciudad de Miami. Preocupado por su seguridad, él mismo compartió un post sobre las sospechas que tenía acerca del responsable de ese incendio. Una publicación que eliminó más tarde junto a las acusaciones que había vertido.

A día de hoy todavía se desconoce el motivo del incendio, pero lo que está claro es que El Alfa no ha perdido el tiempo y ya tiene uno nuevo con el moverse mientras se esclarece aquel suceso.

El Alfa es un amante de los autos veloces y la lujosa firma Bugatti. Entre sus cadenas más llamativas tiene una con el logo de la casa automovilística. A esto hay que sumarle que su foto de perfil de Instagram es también el logotipo de la marca. E incluso a principios de este año, lanzó un tema dedicado a su auto, Caso Bugatti.

