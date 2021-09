Sanitario en zona roja explota por falta de medios de protección: "No me voy a callar más"

“A mí no me pagan peligrosidad ni me pagan riesgos... Dijeron que nos lo iban a pagar, pero nunca lo han pagado... No puedo entrar así en zona roja y poner en riesgo a los míos… mi familia, mis amigos”, denunció el sanitario a través de sus redes sociales.