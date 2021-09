Cubano de Tampa reportado como desaparecido se comunicó con su familia por última vez desde Miami

Armando Borges Pupo, el cubano residente en Tampa reportado como desaparecido por su familia Foto © Collage Facebook/Julio Toledo

Armando Borges Pupo, un cubano residente en Tampa que permanece en paradero desconocido, se comunicó por última vez con sus familiares el 11 de septiembre desde Miami.

El hombre de 55 años -apodado "Chichi" y que trabaja como chofer de UBER- habría viajado a Miami el 5 de septiembre, según el testimonio a varios medios locales de sus hermanos, Orquídea y Alexander Borges, que viven junto a él en Tampa.

“El 5 de septiembre salió y me dijo a mí, que estuve hasta tarde con él aquí hablando, que iba a dar un viaje a Miami”, indicó Orquídea en entrevista con Telemundo 49. “Necesitamos saber, necesitamos que nos den una respuesta, la que sea”, añadió la mujer.

“La última vez que él llamó, ya dijo que estaba ahí [en Miami], pero después ya, como no hubo más comunicación, no sabemos si él se movió de ahí para alguna parte o no sé”, dijo por su parte Alex Borges en declaraciones a America Noticias.

“Nosotros lo que tememos que lo hayan secuestrado, no sé”, añadió Alex. “No sé, realmente, porque él no se mete problemas ni nada. Él es tranquilo”, concluyó el hombre, quien sostiene que su hermano no tiene enemigos y que no entiende qué puede haber pasado.

Ambos hermanos y el joven Julio Toledo, un hijo de Armando Borges que reside en Cuba, argumentan que desde que se fue de Tampa a Miami, hasta el mismo 11 de septiembre, hablaron con Armando todos los días, pero luego el teléfono comenzó a dar que estaba apagado.

La familia dice que ha reportado el caso ante la Policía de Tampa aunque -según su testimonio- no habrían recibido apoyo de las autoridades.

“La policía lo que nos dijo fue que si fuera un niño, si fuera una persona con problemas, una mujer, sí podían intervenir, pero que como era una persona normal no podían hacer nada”, sostuvo Alex Borges en declaraciones a Telemundo 49.

“No tengo otra manera de hacer algo más desde aquí de Cuba, con mis pequeñas posibilidades. Me he hecho sentir en redes sociales y le doy gracias a todas esas personas que han compartido mi publicación y que haya llegado donde ha llegado”, dice desde la isla Julio Toledo, quien se encuentra impotente ante la súbita desaparición de su padre.

“Lo único que yo quiero es encontrar a mi papá. Yo quiero abrazar de nuevo al 'puro'”, suplica el joven, que ha desplegado en los últimos días una activa búsqueda a partir de publicaciones en redes sociales.

Quien disponga de alguna información que pueda arrojar luz sobre el caso debe comunicarse con la Policía de Florida.

Al cierre de esta nota, el Departamento de la Policía de Tampa no tiene publicado en sus redes sociales aviso alguno de búsqueda sobre el paradero de Armando Borges Pupo.