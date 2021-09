Periodista Héctor Valdés Cocho denuncia vigilancia de la Seguridad del Estado a su casa

Agentes de la Seguridad del Estado vigilan a periodista Valdés Cocho Foto © Facebook/Héctor Valdés Cocho

El periodista independiente Héctor Valdés Cocho denunció este jueves que la Seguridad del Estado lo mantiene vigilado en su casa de La Habana, tras su última detención a principios de este mes.

“¿Por qué hoy? No sé. Sólo sé que estoy convencido que es algo con lo cual tengo que arrastrar por el sólo hecho de ejercer el periodismo, sin que nadie me censure. Por expresarme libremente, porque nací libre”, expone en su perfil de Facebook.

Igual detalla que los agentes detuvieron a unos de sus vecinos a mediación de la calle de su vivienda para preguntarle si él se encontraba en su apartamento, “a lo que mi vecino le responde que él no es mi secretario. Que no tiene porqué saber si salgo o no”, apuntó, además.

“Cuando bajo las escaleras lo primero que veo es este carro particular marca Geely en las afueras de mi edificio; mismo auto que me secuestró frente al Ministerio de la Agricultura cuando un grupo de animalistas exigían que se anunciará la aprobación del decreto ley de bienestar animal”, apunta en su denuncia el colaborador del portal independiente ADN Cuba.

Igual refirió que cuando uno de los agentes se percató de que estaba en su casa, éste realizó una llamada y se hizo visible un segundo agente de la policía política en una moto, quien comenzó a esquivar el lente de su celular.

“Dos agentes de la Seguridad del Estado, una moto, un carro particular; es la presencia que tengo en el día de hoy 23 de septiembre en las afueras de mi casa”, apuntó Valdés Cocho.

También señaló que esas “personas ‘desconocidas’ se toman el atrevimiento de parar a mis vecinos en la vía pública para preguntar si estoy o no en el edificio. Gastos de combustible innecesarios para impedir a un periodista salir a la calle”.

“¿Cuántas vidas se podrán salvar si usan la gasolina para ayudar y no para reprimir? ¿Tan peligroso soy? ¿Tan molesto soy para ustedes? Según ustedes mismos, yo no soy periodista, porque no tengo credenciales para ejercer prensa. Entonces, ¿cuál es el miedo?”, concluye la nueva denuncia del periodista, quien recientemente fue detenido por el organismo represor del Ministerio del Interior cuando se dirigía a cubrir las festividades por el día de la Virgen de la Caridad del Cobre en La Habana.

Tras esa última detención, entre las tantas que ha sido objeto, la Seguridad del Estado le “pidió” con que abandonara el país antes de que se acabara este año.

Valdés contó en una publicación en facebook los detalles de la detención. Según su testimonio, la policía política le pidió que abandonar el país antes de que acabara este año.

“Héctor, te voy hablar clarito, antes de que se acabe el año abandona el país, un consejo, vaya, no lo tomes como amenaza. Tú puedes ser un hijo mío”, le sugirió el Mayor de la Seguridad del Estado que lo interrogó durante su detención.