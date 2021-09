Madre cubana vinculada a la revolución denuncia injusticias contra su hijo

Lianky Hernández Guzmán y su familia Foto © Lisbet Guzmán Chaviano/ Facebook

Una madre cubana publicaó un mensaje público en sus redes sociales para denunciar la injusticia que se está cometiendo con su hijo, quien está preso y pendiente a juicio acusado de acaparamiento, tras ocupársele 396 paquetes de refresco que sus familiares le habían encargado al contagiarse de coronavirus.

Lisbeth Guzmán Chaviano, trabajadora del Hospital General Daniel Codorniú Pruna, de Placetas, Villa Clara, está convencida de que la policía se está ensañando con su hijo, quien fue detenido varios días tras los sucesos del 11 de julio y sancionado a pagar una multa.

La mujer alega que al ir a investigar por su situación, fue tratada déspotamente por el jefe de la unidad policial del municipio, quien acusó al joven de ser un contrarrevolucionario y le dijo a su madre que bastante poco había pagado por su participación en las multitudinarias protestas.

A continuación, CiberCuba reproduce íntegramente el texto del post.

"Mi nombre es Lisbeth Guzmán Chaviano, madre de Lianky Hernández Guzmán. Vivo en 3ra del oeste #77 entre 3ra y 4ta del sur. Placetas, Villa Clara, Cuba. CI: 76060226836. No. de móvil: 56841222

Me atrevo a escribir esta carta porque ya es demasiado, no aguanto más injusticias y abusos hacia mis hijos. Dirijo la misma al compañero Juan Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba.

Nací y me crie en un hogar revolucionario. Fidelista, comunista, siempre he estado vinculada de alguna forma al Partido, la federación, el gobierno, etc... Soy delegada de las asambleas del Poder Popular en Placetas, trabajadora de salud por más de 12 años; mi esposo es 1er Teniente del Ministerio del Interior, investigador judicial. Mi hermana, cuadro del Partido; mi mamá trabaja para el gobierno, etc...

Mi hijo, que nunca ha sido de estudiar mucho o de muchos ideales (o sea, no le interesa la política), se marcó como otros tantos por estar el 11 de julio, como gran parte del pueblo de Placetas, en el lugar y momento equivocado. Fue detenido varios días y finalmente multado. Lo convencí para que olvidara todo eso, no se involucrara en nada, ni opinara o publicara cosa alguna, y ahora esto.

Lo detienen montado en un coche con 396 paqueticos de refresco en una mochila, encargados por toda la familia, ya que todos hemos y estamos pasando el coronavirus. No hay un refresco en ningún lado y no tenemos MLC, que es como único se consiguen más o menos las cosas. Los refrescos los vimos en un anuncio en Facebook, ya que ahí aparece todo. Él los encargó y se los llevaron a su casa, el vendedor, o vendía todo o no vendía nada.

Los refrescos no son ni comprados en este país, son importados, y a él lo detienen en el transcurso de su casa a la mía, cuando me estaba trayendo los refrescos para repartirlos. Ahora se le acusa de acaparamiento y está pendiente a juicio, sin fianza ni nada.

Fui tratada déspotamente por el delegado de la unidad de Placetas, me dijo que él lo que es un contrarrevolucionario y que bastante poco pagó por lo del 11 de julio. Le dije que mi niño tenía problemas para comunicar, que recibió educación especial en la primaria, (es un niño especial en muchos sentidos), y él solo me respondió: 'Sí, ahora todos tienen problemas', y no me atendió ni recibió los papeles que yo le traía.

Lianky también tiene problemas de salud, a veces se desmaya y le dan dolores muy fuertes, tengo todos los papeles del somatón, los análisis, chequeos, etc... está remitido a neurocirugía. El delegado se negó a recibirlos, hoy fue que pude verlo después de tres días, porque no me dejaban ni verlo.

Necesito ayuda, no sé qué hacer, mi hijo no tiene antecedentes penales y nunca se ha visto involucrado en un delito, lo que se están es ensañando con él, producto de lo que pasó el 11 de julio.

Lo único que quiero es ver a mi hijo libre, que no le pase nada. Ya en una ocasión que estuvo detenido se burlaron de él y hasta golpes le dieron, él es un muchacho tranquilo, no se mete en problemas, muchísimas personas de Placetas lo conocen. Por favor, paren ya con tanto abuso y mentiras, él no ha hecho nada.

Solo espero que escuche quien tenga que escuchar y paren ya las injusticias. Últimamente me siento hasta acosada. Al otro día de que detuvieran a mi hijo, estaba yo en mi CDR repartiendo el aceite de los cederistas y la policía llegó a hacerme un registro. Preguntándole al carretonero que de dónde sacó el aceite. Una locura total todo.

Esto va dirigido a todo el que ocupe un cargo de poder en esta nación. ¿Es en esto en lo que queremos convertir nuestro país? ¿Fue por esto por lo que se derramó tanta sangre, para darle cargos a personas que solo saben maltratarte?

No nos quieren ni atender en la unidad, mi hermana solicitó una entrevista con el jefe de unidad hoy y él no se dignó ni siquiera a mirarla, le dijo que no podía atenderla, ella le preguntó que cuándo y él la dejó con la palabra en la boca, ni tan solo fue capaz de responder.

Y que quede claro, esto no se trata de política, es justicia de lo que estamos hablando. Espero alguna respuesta".