Cubano-rumano Asley González sobre su regreso al tatami: "Me sentí mejor de lo que esperaba"

Foto © Asley González/Facebook.

"En la competencia me sentí mejor de lo que esperaba. Pensé que iba a estar más tieso, con menos movilidad, pero no. Fue bastante bien, lo que pasa es que uno siempre quiere más".

En exclusiva para Cibercuba, así resumió el estelar judoca Asley González su participación en el Gran Premio de Zagreb, el cual marcó su vuelta a las competencias oficiales después de tres años alejado del tatami.

Oriundo de Villa Clara, González adquirió recientemente la ciudadanía rumana y estrenó dicha condición con el quinto puesto en el referido certamen croata, donde arrancó con par de triunfos y posteriormente cedió frente al número cuatro del ranking de los 100 kilogramos, el ruso Arman Adamian, y posteriormente ante el local Marko Kumric.

"En la semifinal con el ruso cometí un error y lo pagué caro -declaró vía telefónica-, y lo mismo me pasó en la discusión del bronce. La causa es que he perdido experiencia competitiva después de tanto tiempo fuera, pero eso se coge por el camino. Ahora hay que seguir preparándose y recuperar esa experiencia competitiva. Sé que al principio no será fácil. Es poco a poco".

Con diez kilos por encima del peso que lo llevó al oro en el Mundial de 2013 y la plata en los Juegos Olímpicos de 2012, González ha decidido comenzar en Rumanía esta nueva etapa en su carrera deportiva, detenida desde que se ubicara séptimo en la lid universal de Bakú en septiembre de 2018.

De momento, su próxima salida deberá producirse en octubre durante el Grand Slam de París, la misma ciudad que acogerá unas Olimpiadas con las que este hijo de Placetas sueña cada noche, como lo confirmó en entrevista concedida recientemente a El Francotirador de Cibercuba.