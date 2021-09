El Alfa no se queda callado al ver el millonario reloj de J Balvin

El Alfa, J Balvin Foto © Instagram / El Alfa, J Balvin

Una tendencia habitual entre los artistas urbanos es presumir sus millonarias adquisiciones ante el mundo. Mansiones de lujo, autos exclusivos o joyas de miles de dólares... Esto siempre despierta alguna que otra polémica, ya que no todos ven con buenos ojos que los cantantes exhiban su riqueza de esta manera. Y precisamente la semana pasada se formó una controversia por este motivo en el mundo virtual.

Los protagonistas fueron El Alfa y J Balvin, una polémica que no estaría del todo zanjada sobre todo viendo la última historia que compartió el dominicano en Instagram.

Todo comenzó cuando El Alfa compartió unas imágenes en las que aparecía con 130 mil dólares en billetes. Una gran suma de dinero en metálico que correspondería a la mitad de lo que ganó en uno de sus show. "130.000 dólares. La mitad de un show no me cabe en un brazo", comentó junto a la instantáneas.

Ante la imagen del dominicano, J Balvin no dudó en mandarle un mensaje dejando claro lo que piensa sobre esta manera de exhibir sus lujos. "Donde mi mamá me vea con una foto así, me deja de hablar y me da una pela", comentó el reguetonero colombiano.

Este comentario desató una avalancha de críticas hacia El Alfa en la misma publicación, ya que algunos le dieron la razón al intérprete de "Mi Gente".

Instagram / El Alfa

Sin embargo, la cosa no se ha quedado ahí, porque en las últimas horas circula una noticia sobre J Balvin que no dejó indiferente a El Alfa...

Resulta que el colombiano se habría comprado un lujoso y exclusivo reloj de la marca Richard Mille que según indican algunos portales estaría valorado en 3.2 millones de dólares.

Instagram / El Alfa

Al ver una de las publicaciones de Instagram que informaban sobre esta adquisición de J Balvin, El Alfa no dudó en capturarla y compartirla con todos sus seguidores, y de paso, mandarle un mensaje a su compañero: "¿Qué? Dios te bendiga J Balvin. Esto me motiva a seguir trabajando".

¿Qué te parece la reacción de El Alfa?

