El Alfa se disculpa con Anuel AA y Ozuna tras polémica con el Bugatti: "No volverá a pasar"

Menuda polémica se formó la semana pasada en las redes sociales con los Bugattis... Todo empezó cuando Anuel AA mostró el vehículo que tiene de esta lujosa marca con motivo del lanzamiento de Los Dioses, su álbum conjunto junto a Ozuna. Sin embargo, este proyecto se vio opacado momentáneamente por El Alfa, quien subió a Instagram varias fotos posando con un auto de la casa automovilística italiana insinuando que lo había adquirido.

El dominicano apareció tan solo un día después de que Anuel AA mostrase su exclusivo y costoso auto diciendo: "No le voy a bajar nunca! Mi disciplina me tiene donde estoy. El primer Bugatti en República Dominicana. El mío

Pero la información de que era el primer dominicano en hacerse con un Bugatti no tardó en ser desmentida. El locutor puertorriqueño Yo Soy Molusco se puso en contacto con el vendedor del concesionario, quien aseguró que El Alfa no había comprado ningún auto de la marca.

Todo esto provocó una avalancha de comentarios en el mundo virtual en medio de la promoción de Anuel AA y Ozuna de su trabajo discográfico, algo que parece que no sentó muy bien en el género urbano pues, por respeto, sus exponentes intentan no opacar los lanzamientos de los otros. Y precisamente esto ha llevado al intérprete de 4K a pedir disculpas a sus compañeros.

"Quiero ser claro y expresar lo que realmente siento en mi corazón, la fotografía del carro fue mal interpretada quiero pedirle disculpas públicas a Anuel que me ha tratado mejor que un hermano y me ha ayudado mucho en mi carrera, te amo de verdad y nunca saldrán de mi corazón todos los momentos y las cosas buenas que hiciste por mí. @frabianeli perdón si en algún momento te hice sentir mal, yo sabiendo la verdad que me amas de corazón. @pinarecords y Ozuna disculpen el mal entendido no volverá a pasar... #EmanuelHerrera", fueron las disculpas públicas del cantante, también conocido como El Alfa El Jefe.

Todos los mencionados en este post de disculpas respondieron a las palabras del dominicano, dejando claro que este malentendido no afectaba su relación de amistad.

Anuel AA le respondió en el mismo post: "Nosotros te amamos y respetamos mucho... En ningún momento hemos tenido nada en contra tuya, mi hermano!!! No ha pasado nada... Sigue representando a RD con la frente en alto como ese país hermoso se lo merece". Mientras que El Negrito de Ojos Claros dijo: "Un varón real eres tú, eres familia bro. Somos hermanos".

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.