Cubana Mavys Álvarez, la novia adolescente de Maradona, cuenta su historia con el astro del fútbol

Mavys Álvarez Foto © Captura de imagen en AmericaTV Canal 41

La cubana Mavys Álvarez, novia adolescente del argentino Diego Armando Maradona en Cuba, contó anécdotas de su historia con el astro del fútbol, tras 20 años de haber mantenido relaciones con él.

El periodista Mario Pentón de AmericaTV, entrevistó a Álvarez para sacar a la luz aspectos de su relación con Maradona entre los que figuran los vínculos con Fidel Castro, el consumo de drogas en Cuba y su efecto en la vida de la joven.

Álvarez contó que conoció a Maradona en septiembre del 2000 cuando ella solo tenía 16 años. El futbolista se encontraba en Cuba para recuperarse de una adicción a las drogas. Ella era una niña ingenua cuando estuvo con la persona que marcaría su vida para siempre.

Un día mientras caminaba por las calles de Matanzas un hombre la detuvo y le preguntó si quería conocer al futbolista. La convenció de que Maradona estaba en una profunda crisis depresiva y necesitaba conversar con alguien como ella. Ella aceptó la propuesta de viajar a Varadero para verlo.

“En el hotel me recibió Guillermo Esteban Cóppola, un amigo de Maradona. Unos minutos después me recibió Maradona. Conversó mucho conmigo y me dio confianza. Me cayó bien. Nunca se propasó. Me invitó junto a mi familia al día siguiente a cenar al palacio Dupont”, contó.

Álvarez aseguró que no ejercía la prostitución cuando conoció al astro del fútbol. Establecieron una relación consensuada entre una adolescente de 16 años y un hombre de 40 años, algo que bajo las leyes cubanas no era delito pero sí lo era bajo las leyes argentinas.

En su relación con Maradona, Álvarez conoció los lujos prohibidos en la isla para los cubanos. Pasaban temporadas en hoteles, casas de protocolo, discotecas y fiestas privadas. Así poco a poco el futbolista la fue introduciendo impunemente en el mundo de las drogas y el alcohol, bajo el amparo del poder del Estado cubano.

El primer encuentro de Álvarez y Maradona fue en un hotel de Varadero, algo que estaba prohibido para los cubanos hasta el año 2008. Las personas que la llevaron la hicieron pasar por italiana, pero nunca le exigieron para su entrada en la instalación turística una identificación.

"Siento vergüenza de haber vivido cierta parte de mi vida, que fue esto. Me da pena de mi misma, saber que teniendo 16 años fui parte de todo eso, pero es una experiencia más que tuve. De cierta forma no escogemos lo que nos toca vivir", contó Álvarez.

Su familia no aprobaba la relación, pero ella se mantuvo junto al futbolista. Contó que la vida con Maradona era muy loca. "Fiestas, discotecas. Me llevaba a comer… Nunca imaginé que me metería en las drogas de las que me costó tanto trabajo salir”, dijo la cubana.

Maradona estuvo en Cuba desde enero de 2000 para rehabilitarse de su adicción a las drogas. Lo acompañaron en ese viaje su expareja Claudia Villafañe, sus hijas, el manager Cóppola, y su médico, Alfredo Cahe. Sin embargo, la estancia en la isla se prolongó por largos períodos, hasta unos cinco años.

En todo ese tiempo mantuvo su relación con Álvarez. La llevó a vivir con él en las dos casas que le dio el gobierno de Cuba en La Pradera, un Centro Internacional de Salud y llegó a presentarle a Fidel Castro.

Pentón explicó que tuvo acceso a fotos y grabaciones que conserva Álvarez. La entrevista está dividida en varios episodios en los que toca en profundidad diversos temas, entre lo que está el encuentro con Fidel Castro y las relaciones del astro del fútbol con las drogas en Cuba.

Los datos recopilados en esta investigación y el testimonio de Álvarez, muestran el modo en que el futbolista recibía la cocaína en La Habana, proveniente de Colombia, y dejan evidencia de cómo el gobierno conocía todas las cosas en las que estaban Maradona y su equipo involucrados.

El periodista contactó también con la abogada Laritza Diversent, directora de la ONG Cubalex, que asesora jurídicamente a la sociedad civil cubana. La abogada aseguró que Maradona no infringió las leyes cubanas con esta relación.

“En Cuba no se criminaliza las relaciones con menores de edad. A partir de los 14 años las niñas pueden casarse con el consentimiento de sus padres. Las relaciones sexuales sólo constituyen delito si se realizan bajo estupro, es decir, si el adulto utiliza el engaño o el abuso de superioridad sobre el menor”, indicó Diversent.

En su comentario agregó que las leyes cubanas lejos de proteger a las menores de edad por este tipo de prácticas, favorecen sancionarlas por el delito de asedio al turismo. Las medidas de seguridad pre-delictiva están definidas en los artículos del 73 al 84 del Código penal cubano y pueden llevar condenas de uno a cuatro años de cárcel.

Tras la muerte del futbolista otras personas han conversado con la prensa sobre la estancia de Maradona en Cuba para desintoxicarse de las drogas.

En febrero del 2021 su exasistente personal, Gabriel Buono, quien estuvo con él durante sus años más difíciles, reveló detalles sobre las dos estancias del astro en la isla. Aseguró que Maradona no dejó nunca las drogas en el 2000, pues las conseguía fuera de la clínica La Pradera. Solo estuvo centrado en su rehabilitación cuando estaban con él su exesposa y sus hijas.

El exasistente contó que tras irse la familia de Cuba, Maradona volvió a consumir y fortaleció sus relaciones con otras mujeres. Primero estuvo con Mavys Álvarez, un tiempo largo e incluso la llevó con él a Buenos Aires para el partido homenaje de Diego del 2001. Y después llegó Adonay.

Álvarez, en su reciente entrevista rememorando los hechos ocurridos hace 20 años, dijo que ella era solo una niña cuando conoció a Maradona. "No tenía maldad ninguna. Él era un extranjero, un rico y se había fijado en mí. No podía decirle que no. Era un privilegio ser su novia”, comentó.