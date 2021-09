Juicio contra camionero cubano por accidente en Colorado: “Los familiares, con razón, me odian. No saben qué pasó”

Esta semana comenzó el juicio el camionero cubano Rogel Lázaro Aguilera-Mederos, acusado de provocar un accidente el 25 de abril de 2019, en Colorado, en el que murieron 4 personas, otras 10 fueron hospitalizadas y estuvieron involucrados al menos 28 vehículos.

En las declaraciones de apertura, la fiscalía dijo ante el jurado que el choque masivo fue el resultado de malas decisiones de Aguilera-Mederos tras perder los frenos del camión.

“Yo espero que al final se sepa la verdad y que la fiscalía no me haga ver como un criminal, como un irresponsable, y hay algunos medios que no se han dedicado a decir la verdad”, dijo Aguilera-Mederos en declaraciones a Telemundo Denver.

“Mienten en que venía desde antes de la loma a 70 millas. Eso me hace ver como un irresponsable, como un criminal”, añadió.

“Un día más que se demore esto es un día más que duele y un día más que los familiares, con su razón, me odian, y es triste, porque ellos no saben qué pasó, pero yo sí sé qué pasó, y yo tengo ganas de explicar qué fue lo que pasó”, concluyó el cubano, que en Corte se declaró “no culpable” y reiteró su pésame a los familiares de las víctimas.

A Rogel Lázaro Aguilera-Mederos, que enfrenta 41 cargos -36 de ellos considerados delitos graves- se le otorgó una fianza en mayo de 2019 de 400,00 dólares y no se le exigió usar un monitor GPS.

Luego del trágico suceso, muchos cubanos se unieron en las redes sociales para ayudarlo. La familia reunió una gran parte del dinero de la fianza y de los gastos de corte a través de campañas de recaudación de fondos.

En julio de 2019, un juez dictaminó que había pruebas suficientes para que Rogel fuera a juicio. No obstante, al joven se le permitió regresar con su familia a su casa en Houston, en Texas, mientras se desarrollaba el proceso.

El juicio se retrasó debido a la pandemia de coronavirus y a un cambio de abogados. Ahora se espera que el juicio dure unas tres semanas.