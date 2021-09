Cubana denuncia caso de maltrato animal en calle de La Habana

Caballo con muestras de maltrato en la calle Apodaca, de la Habana Vieja. Foto © Facebook / Cecilia Gutiérrez Alonso

Una jurista cubana denunció el lunes en redes sociales un nuevo caso de maltrato animal en La Habana, donde un caballo se tendió en el suelo con muestras de fatiga.

La joven Cecilia Gutiérrez describió que en la mañana halló el caballo en la acera frente a ella, en la calle Apodaca del municipio Habana Vieja, y comenzó a averiguar rápidamente por el responsable y los pormenores de lo que había sucedido.

“La foto lo dice todo, inanición, debilidad, agotamiento, supongo que con ello anemia y cualquier patología o padecimiento que se exacerbe con el hecho de ser explotado y no recibir luego los alimentos y cuidados adecuados”, expuso.

“Quisiera saber esa mayoría que cree que los animales no sienten, no padecen, no necesitan, no merecen.... gente, de estas ‘bestias’ solo nos diferencia la capacidad de hablar y andar en dos patas, tanto como nosotros necesitan descansar, dormir, alimentarse, bañarse, ingerir medicamentos lo mismo q hacemos nosotros para vivir fuertes y saludables”, dijo.

Según refirió, algunos le comentaron que, al caer al suelo, en lugar de compasión, el caballo recibió golpes para intentar levantarlo nuevamente. “Esas bestias, a muchos, les dan la posibilidad de ganar el pan para sus hijos, para sustentar a su familia, sus hábitos, sus vicios, no merecen menos que protección para que puedan seguir ayudándote a buscar tu sustento”, señaló.

De igual modo, expresó su deseo de que quienes fustigaban a los animales de ese modo, sufrieran las mismas vejaciones “en carne propia”. “(…) Me parte el alma ver estas cosas y no poder hacer nada, como persona me duele, me irrita, me molesta, como jurista me pregunto: tenemos un decreto nuevo de protección animal, ahora, bien, ¿dónde están o cuándo llegan los mecanismos de control para hacer ejercer lo dispuesto en tan anhelado cuerpo legal y q este no se convierta en una ley muerta?!”, inquirió.

Por otro lado, cuestionó a los organismos competentes ya que el animal pasó “más de ocho horas expuesto al sol, calor, hambre, sed y agotamiento y todo cuanto existe”.

“Indignante, triste y repulsivo. Tal parece que el ansiado decreto ley es invisible o está muerto”, comentó un usuario respecto de la publicación.

Recientemente, animalistas cubanos denunciaron el caso ocurrido en Alquízar, provincia de Artemisa, donde unos hombres mataron a un gato luego de someterlo a múltiples maltratos, a modo de castigo por comerse un canario, compartiendo las imágenes del sádico “escarmiento” en redes sociales. Aunque muchos expresaron su deseo de ver a los abusadores tras las rejas, estos, sin embargo, recibieron sendas multas de 3000 pesos por el decreto ley de bienestar animal.

Tras disímiles presiones de activistas y de la sociedad civil cubana, el documento fue publicado en abril de este año, defendiendo “el adecuado estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere”. El documento incluye el Decreto 38, reglamento del Decreto-Ley 31 del Bienestar Animal.