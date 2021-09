Animalista Javier Larrea denuncia nuevo caso de maltrato animal en Cuba

Javier Larrea y captura de video de maltrato animal Foto © Facebook / Javier Larrea

El líder de la inicativa Bienestar Animal Cuba (BAC) Javier Larrea Formoso denunció un caso de maltrato animal ocurrido en Alquízar, provincia Artemisa.

“¡Quiero justicia! Y que sepa el Ministerio de la Agricultura de Cuba que no voy a parar hasta ver a estos degenerados tras las rejas. ¡¡¡Basta ya de maltrato animal!!!”, demandó el activista en sus redes sociales.

La publicación del animalista incluyó imágenes escalofriantes del momento en que los abusadores, golpeaban mortalmente a un gato. El móvil de la ira en contra del animal lo explicó uno de los hombres en su perfil de Facebook: “Me comió un canario de 5mil pesos”, se lee en la captura de pantalla que da inicio al video compartido por Larrea Formoso.

En medio de las risas e incitación a tratos crueles de sus torturadores, el animal cuelga de las manos y de la voluntad de quienes se aseguran de que el felino pague por sus instintos naturales.

“Mételo contra el poste”, sugiere uno de ellos, mientras otro le da vueltas de “torniquete” en el aire. “Ese no puede vivir más”, se oye decir a un tercero mientras estrella al felino contra una columna de hormigón fundido una y otra vez.

En otra publicación el defensor de los derechos de los animales advirtió al Ministerio de Agricultura que si no se hace justicia "la haremos cumplir nosotros".

El sufrimiento prolongado al que fue sometido el gato pudiera ser penado con multas entre 1.500 y hasta 4.000 pesos, de acuerdo al Decreto-Ley 31/2020 “De Bienestar animal” aprobado en febrero de este 2021 y publicado en abril.

No obstante, activistas que reaccionaron a las publicaciones de Larrea Formoso aseguran que el DL contra el maltrato animal no se está cumpliendo y el propio Larrea asegura que “la ley no sirve. Sencillamente no sirve. Es letra muerta”

“Este tipo de videos es lo que debería regular el decreto 35. Pero están ocupados persiguiendo otras cosas. Mientras los bárbaros y psicópatas siguen sueltos”, dijo otra usuaria en referencia al DL 35, emitido tras el 11J para amordazar el disenso.

En una actualización de última hora, el activista infirió que se había realizado la denuncia ante las autoridades competentes y aseguró que estas habían tomado medidas a partir del video en cuestión.

El resultado fue que los infractores terminaron multados “cada uno con 3000 pesos y se les puso carta de advertencia para en posterioriores delitos serán llevados a Tribuna”, precisó Larrea Formoso.

El activista Javier Larrea no respondió a la solicitud de información de CiberCuba. Este diario no ha podido verificar lo sucedido con otras fuentes y tampoco pudo comprobar si la legislación ha sido aplicada desde su puesta en vigor el 10 de julio.