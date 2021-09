Yotuel Romero conversa por teléfono con J Balvin tras polémica por Latin Grammy: Gracias hermano

El cantante cubano Yotuel Romero Foto © Captura de video Instagram / Yotuel Romero

Luego de un conato de polémica entre el cantante cubano Yotuel Romero y el reguetonero J Balvin a propósito de las nominaciones de este año a los premios Latin Grammy, ambos conversaron por teléfono y sellaron las paces.

Luego de agradeceré en una directa de Instagram a todos los seguidores que han aportado argumentos a la polémica, Yotuel agradeció “de corazón” a J Balvin por la conversación privada que sostuvieron por teléfono. “Ha sido increíble, hermano, te lo digo de corazón”, agradeció.

“Gracias por escucharme y ser honesto como eres, y por tener el corazón que tienes”, le dijo Yotuel al colombiano. Ambos artistas están nominados a los Latin Grammy. En el caso de Yotuel, Descemer Bueno, Gente de Zona, El Funky y Maykel Osorbo, con su tema Patria y Vida, que ha sido nominada a 'Canción del Año' y 'Mejor Canción Urbana'.

Sin embargo, para J Balvin estos premios no valoran suficientemente a los creadores del género urbano. Unas declaraciones suyas en ese sentido y llamando a boicotear la ceremonia, provocaron la respuesta del cubano y de su esposa, la artista española Beatriz Luengo.

"Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating pero no nos dan el respeto. PD: Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido", consideró J Balvin.

A falta de casi dos meses de celebrarse, el colombiano llamó a sus colegas del género a no asistir a la gala por la poca presencia del reguetón entre los nominados. Un boicot que propuso a través de Twitter y que no sentó especialmente bien a Yotuel Romero y Beatriz Luengo, que lejos de quedarse callados decidieron responder al colombiano.

En una directa de sus redes sociales, Yotuel le contestó. "Te voy a decir algo J Balvin: El movimiento urbano no empezó contigo", comenzó diciendo el intérprete, que recordó cuando en 1999 nominaron a Orishas a los Latin Grammy con el disco "A lo cubano" en la categoría 'Mejor álbum rock/alternativo' porque todavía no existía la categoría de rap o urbano.

"No me gustó lo que dijiste, que los artistas urbanos, los reales, los poderosos, que no vayan a los Grammy. ¿Qué es para ti ser un artista urbano poderoso? ¿Tener views? ¿Tener muchas visitas? Para mi artista urbano poderoso es cuando con una canción tú logras sacar un pueblo entero para la calles; cuando logras que con una canción tuya una nación te responda”, añadió el ex integrante de Orishas.

“Gracias por hablar tan sanamente. Creo que ha sido una de las conversaciones más importantes que he tenido en mi vida. Gracias por llevar la música latina y urbana al nivel que la has llevado. Yo creo que somos como una rueda dentada, un complemento unos de otros y el aporte de todos hace que el género crezca y se vuelva grande”, zanjó Yotuel en su directa.

“Los @latingrammys son esa ventana donde desde la música podemos contarle al mundo lo que está pasando en nuestros países. Gracias Jose por tu videollamada y tu sensibilidad. Ojalá todos los artistas se sumen a esta convocatoria y tengamos una audiencia histórica y que sienta el poder de los latinos y sus voces”, escribió el cantante cubano en su post de Instagram.

“No hay polémica con J Balvin, mi gente. Hemos hablado como dos amigos. Pude explicarle que detrás de Patria y Vida hay mucho dolor y mucho sufrimiento. Maykel preso, Luis Manuel preso, El Funky regulado. Hay amenazas sobre mi esposa y sobre mí; hay difamaciones sobre Alexander y Randy. Fue muy lindo poder hablar de todo esto, Jose. Bendiciones. Patria y Vida”, terminó diciendo en su directa Yotuel.