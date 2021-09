Madre cubana: "No tengo fuerzas para ver a mi hijo encerrado por pensar diferente"

Maykel Porro Leyva y su madre Denny Leyva Foto © Facebook / Denny Leyva

Una madre cubana se encuentra desesperada por la situación de su hijo, quien se encuentra detenido en la prisión de máximo rigor de Camagüey, conocida como “Kilo 8”, luego de participar en las protestas antigubernamentales y masivas del 11J.

El nombre de Maykel Porro Leyva, de 33 años, no figura en el listado preliminar de la organización independiente Cubalex de las personas detenidas o en paradero desconocido a raíz de las manifestaciones, cuya cifra ya supera los 1,000, mientras que los arrestados ascienden a más de 500.

Sin embargo, la madre del joven, Denny Leyva, asegura que su hijo corre peligro, ya que el pasado domingo le informó que había iniciado una huelga de hambre en protesta por las sanciones que quieren imponerle. Leyva teme que las autoridades tomen represalias.

En declaraciones a CiberCuba, la madre contó que su hijo protestó pacíficamente en Camagüey y que se entregó personalmente a las autoridades el pasado 15 de julio. Desde ese día, se encuentra detenido, después de anunciar el mismo en una directa que se presentaría ante la policía a asumir las responsabilidades, creyendo que no había hecho "nada malo".

Al comienzo, a Leyva le dijeron que Porro enfrentaría acusaciones por “desorden público” y que la condena sería leve, de un año a lo sumo que podría cumplir en su casa.

Pero ahora la abogada del caso le comentó que tiene reflejados otros delitos, entre ellos, de “proxenetismo” y que la pena podría extenderse hasta 12 años en prisión. “Él jamás ha sido procesado”, sostiene y argumenta que “se encuentra en huelga por la injusticia que están haciendo”.

Por otro lado, cree que la salud de su hijo ha empeorado. Las autoridades de la cárcel le dicen que contrajo el dengue. “Mi dolor es tan grande que no tengo fuerzas para ver a mi hijo encerrado por solo pensar diferente. Tengo miedo que muera por dejar de alimentarse porque es la única forma que los presos en este país quizás lo escuchen”, expresó en redes sociales la víspera.

“El jefe de la prisión, cuando le reclamo que mi hijo lo que está es en huelga, que no le inventen enfermedad, que basta de mentira, me responde que soy una falta de respeto y me cuelga la llamada. En estos momentos, estoy indignada por la injusticia y mentiras que están diciendo en contra de mi hijo. Libertad para mi hijo. Ayuda”, clama en otra publicación.

Según refirió, la intimidaron diciéndole que la huelga de Porro es una indisciplina más que iría en su contra. “Para mí, me quieren desaparecer a mi muchacho. Me lo van a dejar morir estos desgraciados”, lamenta.

El pasado 11 de julio miles de cubanos tomaron las calles en decenas de ciudades del país en protesta contra la administración de Miguel Díaz-Canel, impulsados por la crisis nacional agudizada por la pandemia del coronavirus. No existen cifras oficiales de los detenidos, pero el propio régimen ha reconocido que varios recibieron sanciones en procesos sumarios.