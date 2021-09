Beatriz Luengo responde a J Balvin: "Los números no te hacen mejor músico ni más merecedor de nada"

Beatriz Luengo reacciona a las palabras de J Balvin Foto © Instagram / Beatriz Luengo, J Balvin

Después de que J Balvin cargase contra los Latin Grammy por la poca representación del género urbano en la lista de nominados a los galardones, Yotuel Romero y Beatriz Luengo no se quedaron callados y respondieron al colombiano en las redes sociales.

El mundo de la música latina se vio sacudido este martes cuando la Academia Latina de la Grabación hizo pública la lista de nominados a los Latin Grammy, para los que la canción "Patria y Vida" está nominada en dos de las categorías principales: 'Canción del Año' y 'Mejor Canción Urbana'.

Es por esto que ni a Yotuel ni a Beatriz le ha sentado nada bien que J Balvin arremetiese contra los premios y pidiese a sus compañeros que no asistan a la gala que se celebrará el próximo 18 de noviembre en Las Vegas.

La cantante española, una de las compositoras del himno "Patria y Vida", colgó un vídeo en Instagram de cuando entregó a J Balvin su primer Latin Grammy y le mandó el siguiente mensaje:

"Hoy J Balvin dijo que ningún artista “grande” urbano debería ir a los Latin Grammy porque considera que no han tenido en cuenta a los artistas urbanos", comenzó explicando la intérprete, que recordó que "Patria y Vida" es una canción urbana nominada en dos de las categorías de los premios.

"La casualidad de la vida hizo que yo le diera su primer @latingrammys y que hoy sea yo la nominada por esta canción. Señor Balvin no vale respetar cuando uno está contento e irrespetar cuando consideras que no te tuvieron en cuenta lo suficiente. Tampoco vale incitar a que todo el mundo le dé la espalda a unos premios y unos votantes que han dado un voto a otros artistas que como tú MERECEN una oportunidad", agregó la cantante, que aseguró que todos los artistas se merecen la oportunidad de que la Academia los considere para estos premios y no solo los que están en las listas de éxitos.

"Poder y rating poco tiene que ver con la energía sencilla y humilde de la palabra música", comentó Luengo, que recordó que el himno que interpretan su marido, Maykel Osorbo, El Funky, Gente de Zona y Descemer Bueno levantó a un pueblo por primera vez en 60 años, ocupó portadas de todos los periódicos importantes del mundo e incluso llevó a Yotuel a reunirse con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Además, la cantante habló de la gran influencia de la canción. "En 100 años cuando hagan un repaso a los himnos de Latinoamérica y a su historia político-social recordarán PATRIA Y VIDA. El resto son números que no te hacen mejor músico ni más merecedor de nada como Mcdonals no hace mejor comida porque venda más hamburguesas", concluyó.

Yotuel Romero también le dedicó algunas palabras al reguetonero colombiano en un vídeo que publicó en Instagram, en el que dijo a J Balvin que no le gustaron nada sus palabras.

"¿Qué es para ti ser un artista urbano poderoso? ¿Tener views? ¿Tener muchas visitas? Para mi artista urbano poderoso es cuando con una canción tú logras sacar un pueblo entero para la calle. Cuando logras que con una canción tuya una nación te responda. El día que tú logras que Colombia, o le hables al pueblo colombiano y te pongas en su pellejo en una canción y no estén pensando en visitas ni en Spotify, entonces estaremos hablando del movimiento urbano", sentenció el intérprete.

Después de que la Academia Latina de la Grabación publicase la lista de nominados, el cantante colombiano compartió dos tweets que reabrieron la polémica que se formó en 2019 por la poca representación de artistas urbanos en estos premios.

Aunque hay cantantes que están de acuerdo con las palabras del intérprete de "Mi Gente", otros como Yotuel y Beatriz Luengo no dudaron en expresar su desacuerdo con sus afirmaciones... ¿Y tú? ¿Qué opinas?

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.